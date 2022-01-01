На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак і знищили 30 окупантів





Про це повідомляють на сторінках



"За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танки; 2 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки; 1 склад з боєприпасами.



Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10"", - йдеться в дописі.



Зазначають також, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни знищили: особового складу ворога – 30, мінометів – 2, АТТ – 3.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донецькому і Луганському напрямках у п’ятницю, 10 червня, українські військові відбили 14 ворожих атак, на двох локаціях тривають бої.Про це повідомляють на сторінках угруповання Об'єднаних сил та оперативно-тактичного угруповання "Схід" "За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танки; 2 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки; 1 склад з боєприпасами.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10"", - йдеться в дописі.Зазначають також, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни знищили: особового складу ворога – 30, мінометів – 2, АТТ – 3.

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