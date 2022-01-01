Український спецназ ліквідував розвідгрупу полку Кадирова в Сєвєродонецьку, а партизани на Херсонщині – полковника РФ

Рамзана Кадирова. Окрім того, українські партизани в Херсонській області підірвали авто з російським полковником та ще трьома військовослужбовцями.



Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом і правозахисником Марком Фейгіним,



"Є такий полк "Ахмад". Розвідгрупу цього полку наш спецназ у Сєвєродонецьку – в нуль зробили сьогодні. Багато подій чудових відбувається", – сказав радник голови ОП.



"Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні в Херсонській області підірвали УАЗик з російським полковником та ще трьома військовослужбовцями. Нещодавно один хитрий російський "Урал" вирішив постріляти по Очакову з БМ-21 "Град" і виїхав гордо на позицію, але не доїхав. Щось з ним трапилось. Партизани активізувалися наші і от якби добре воюють", – розповів Арестович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські спецпризначенці 10 червня в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку спеціального призначення імені Ахмада Кадирова, що названий на честь покійного батька лідера Чечні. Окрім того, українські партизани в Херсонській області підірвали авто з російським полковником та ще трьома військовослужбовцями.Про це радник голови Офісу президентарозповів у розмові з російським юристом і правозахисником передає ТСН."Є такий полк "Ахмад". Розвідгрупу цього полку наш спецназ у Сєвєродонецьку – в нуль зробили сьогодні. Багато подій чудових відбувається", – сказав радник голови ОП."Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні в Херсонській області підірвали УАЗик з російським полковником та ще трьома військовослужбовцями. Нещодавно один хитрий російський "Урал" вирішив постріляти по Очакову з БМ-21 "Град" і виїхав гордо на позицію, але не доїхав. Щось з ним трапилось. Партизани активізувалися наші і от якби добре воюють", – розповів Арестович.

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