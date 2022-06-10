Лукашенко припускає, що Білорусь може воювати за захід України
Сьогодні, 00:47
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за захід України, щоб її "не відтягнув Захід".
Про це він заявив у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io.
На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.
"Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати", – припускає він.
Лукашенко додав, що "вони (тобто Захід) перед цим не зупиняться".
"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", – додав самопроголошений президент.
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Про це він заявив у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io.
На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.
"Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати", – припускає він.
Лукашенко додав, що "вони (тобто Захід) перед цим не зупиняться".
"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", – додав самопроголошений президент.
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