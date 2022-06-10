Лукашенко припускає, що Білорусь може воювати за захід України

Лукашенко припускає, що Білорусь може воювати за захід України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за захід України, щоб її "не відтягнув Захід".

Про це він заявив у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io.

На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

"Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати", – припускає він.

Лукашенко додав, що "вони (тобто Захід) перед цим не зупиняться".

"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", – додав самопроголошений президент.

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Теги: Лукашенко, війна, захід України
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