11 червня на Волині: гортаючи календар

11 червня на Волині: гортаючи календар
11 червня віряни вшановують день пам'яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Феодосія Колосятниця – в народному календарі.

Сьогодні відзначає день народження директорка модельного агентства Марина Занюк (на фото). Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.

Іменинники 11 червня – Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія. Зичимо їм радості, любові та життєвих перемог.

У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище. Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна братися за нову справу
Заборонено сваритися
Не можна полювати
Не слід вирушати в далекі подорожі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Марина Занюк, 11 червня, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко припускає, що Білорусь може воювати за захід України
Сьогодні, 00:47
11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про купальний сезон у Луцьку та успіхи ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 10 червня
10 червень, 23:30
Telegram запускає платну версію через велику кількість користувачів
10 червень, 23:00
Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
10 червень, 22:25
Схожі новини
10 червня на Волині: гортаючи календар 10 червня на Волині: гортаючи календар
10 червень, 00:00
8 червня на Волині: гортаючи календар 8 червня на Волині: гортаючи календар
08 червень, 00:00
7 червня на Волині: гортаючи календар 7 червня на Волині: гортаючи календар
07 червень, 00:00
6 червня на Волині: гортаючи календар 6 червня на Волині: гортаючи календар
06 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко припускає, що Білорусь може воювати за захід України
Сьогодні, 00:47
 0
11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про купальний сезон у Луцьку та успіхи ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 10 червня
10 червень, 23:30
 0
Telegram запускає платну версію через велику кількість користувачів
10 червень, 23:00
 0
Померла викладачка шацького лісового коледжу, яка працювала там 40 років
10 червень, 22:25
 0
Медіа
відео
1/8