Про купальний сезон у Луцьку та успіхи ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 10 червня

Минає ще один робочий спекотний тиждень. Ще один тиждень повномасштабної війни. Очевидно, що нам, українцям та українкам, усе, що відбувається, болить, бо ми любимо свою країну. Однак піддаватися депресивному настрою - аж ніяк не варто. Навпаки слід підтримувати бойовий дух!Саме тому щовечора ми готуємо підбірку лише позитивних новин. Хоч і крізь призму війни...Дякуємо французькій гуманітарній організації Тріангль! Внутрішньо переміщені особи, які приїхали до Володмирської громади, мають змогу отримати грошову допомогу у розмірі 2220 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.Кількість орків у пеклі невпинно зростає! Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня орієнтовно склали:особового складу – близько 31 900 (+200)танків – 1409 (+11)бойових броньованих машин – 3450 (+12)артилерійських систем – 712 (+1)РСЗВ – 222 (+9)засобів ППО – 97 (+1)літаків – 212 (+0)гелікоптерів – 178 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)крилатих ракет – 125 (+0)кораблів/катерів – 13 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)спеціальної техніки – 54 (+1).Четвертий місяць триває велика війна й стільки ж часу у Ковелі діє один з найбільших на Волині волонтерських логістичних центрів – «МАРЛОГ». Його фундаментом стала дружба України та Ізраїлю, а поштовхом до створення – один телефонний дзвінок і один літак.Тепер сюди надсилають допомогу з усього світу. Тут – точка дотику між тими, хто може допомогти і тими, хто потребує. Сюди їдуть люди з України й багатьох країн світу, щоб вкласти у нашу перемогу те, що вміють і чим можуть бути корисні.Жартома вони називають себе «мисливцями за ворогом». І жарту в цьому небагато. Розрахунок ПТРК «Стугна» Князівської бригади знищив до батальйону рашистської техніки та живої сили противника.У Луцьку розпочалося справжнє спекотне літо. А разом із його приходом у багатьох містян з'являється бажання поплавати, щоб освіжитися. Цьогоріч сезон купання в обласному центрі стартував 1 червня. Для масового відпочинку лучан та гостей міста визначили, як і зазвичай, два місця: річка Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівський ставок.20-річна футболіста з смт Стара Вижівкау складі "Олімпія" Клуж стала чемпіонкою Румунії та виборола Кубок Румунії з футболу.За останні два тижні десь ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелітополя, і інших тимчасово окупованих територій буде. Саме такий деннний порядок ставлять українські захисники на найближчий час.