Про купальний сезон у Луцьку та успіхи ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 10 червня
Сьогодні, 23:30
Минає ще один робочий спекотний тиждень. Ще один тиждень повномасштабної війни. Очевидно, що нам, українцям та українкам, усе, що відбувається, болить, бо ми любимо свою країну. Однак піддаватися депресивному настрою - аж ніяк не варто. Навпаки слід підтримувати бойовий дух!
Саме тому щовечора ми готуємо підбірку лише позитивних новин. Хоч і крізь призму війни...
Сьогодні, 10 червня, нагадаємо про таке:
Французька організація надаватиме допомогу переселенцям, які приїхали на Волинь
Дякуємо французькій гуманітарній організації Тріангль! Внутрішньо переміщені особи, які приїхали до Володмирської громади, мають змогу отримати грошову допомогу у розмірі 2220 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.
Росія втратила у війні проти українців 31 900 солдат
Кількість орків у пеклі невпинно зростає! Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 31 900 (+200)
танків – 1409 (+11)
бойових броньованих машин – 3450 (+12)
артилерійських систем – 712 (+1)
РСЗВ – 222 (+9)
засобів ППО – 97 (+1)
літаків – 212 (+0)
гелікоптерів – 178 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)
крилатих ракет – 125 (+0)
кораблів/катерів – 13 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)
спеціальної техніки – 54 (+1).
«Все почалося з одного літака». Як ковельський «МАРЛОГ» став містком допомоги Україні з усього світу
Четвертий місяць триває велика війна й стільки ж часу у Ковелі діє один з найбільших на Волині волонтерських логістичних центрів – «МАРЛОГ». Його фундаментом стала дружба України та Ізраїлю, а поштовхом до створення – один телефонний дзвінок і один літак.
Тепер сюди надсилають допомогу з усього світу. Тут – точка дотику між тими, хто може допомогти і тими, хто потребує. Сюди їдуть люди з України й багатьох країн світу, щоб вкласти у нашу перемогу те, що вміють і чим можуть бути корисні.
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Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили
Жартома вони називають себе «мисливцями за ворогом». І жарту в цьому небагато. Розрахунок ПТРК «Стугна» Князівської бригади знищив до батальйону рашистської техніки та живої сили противника.
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку розпочалося справжнє спекотне літо. А разом із його приходом у багатьох містян з'являється бажання поплавати, щоб освіжитися. Цьогоріч сезон купання в обласному центрі стартував 1 червня. Для масового відпочинку лучан та гостей міста визначили, як і зазвичай, два місця: річка Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівський ставок.
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Через війну виїхала за кордон: футболістка з Волині стала чемпіонкою Румунії. ФОТО
20-річна футболіста з смт Стара Вижівка Олександра Кревська у складі "Олімпія" Клуж стала чемпіонкою Румунії та виборола Кубок Румунії з футболу.
Щиро вітаємо з перемогою та зичимо ще більше нагород!
ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя
За останні два тижні десь ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелітополя, і інших тимчасово окупованих територій буде. Саме такий деннний порядок ставлять українські захисники на найближчий час.
Чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! А поки дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Саме тому щовечора ми готуємо підбірку лише позитивних новин. Хоч і крізь призму війни...
Сьогодні, 10 червня, нагадаємо про таке:
Французька організація надаватиме допомогу переселенцям, які приїхали на Волинь
Дякуємо французькій гуманітарній організації Тріангль! Внутрішньо переміщені особи, які приїхали до Володмирської громади, мають змогу отримати грошову допомогу у розмірі 2220 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.
Росія втратила у війні проти українців 31 900 солдат
Кількість орків у пеклі невпинно зростає! Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 31 900 (+200)
танків – 1409 (+11)
бойових броньованих машин – 3450 (+12)
артилерійських систем – 712 (+1)
РСЗВ – 222 (+9)
засобів ППО – 97 (+1)
літаків – 212 (+0)
гелікоптерів – 178 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)
крилатих ракет – 125 (+0)
кораблів/катерів – 13 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)
спеціальної техніки – 54 (+1).
«Все почалося з одного літака». Як ковельський «МАРЛОГ» став містком допомоги Україні з усього світу
Четвертий місяць триває велика війна й стільки ж часу у Ковелі діє один з найбільших на Волині волонтерських логістичних центрів – «МАРЛОГ». Його фундаментом стала дружба України та Ізраїлю, а поштовхом до створення – один телефонний дзвінок і один літак.
Тепер сюди надсилають допомогу з усього світу. Тут – точка дотику між тими, хто може допомогти і тими, хто потребує. Сюди їдуть люди з України й багатьох країн світу, щоб вкласти у нашу перемогу те, що вміють і чим можуть бути корисні.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Воїни волинської бригади знищили до батальйону російської техніки та живої сили
Жартома вони називають себе «мисливцями за ворогом». І жарту в цьому небагато. Розрахунок ПТРК «Стугна» Князівської бригади знищив до батальйону рашистської техніки та живої сили противника.
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку розпочалося справжнє спекотне літо. А разом із його приходом у багатьох містян з'являється бажання поплавати, щоб освіжитися. Цьогоріч сезон купання в обласному центрі стартував 1 червня. Для масового відпочинку лучан та гостей міста визначили, як і зазвичай, два місця: річка Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівський ставок.
Натисніть на заголовок, аби переглянути фото
Через війну виїхала за кордон: футболістка з Волині стала чемпіонкою Румунії. ФОТО
20-річна футболіста з смт Стара Вижівка Олександра Кревська у складі "Олімпія" Клуж стала чемпіонкою Румунії та виборола Кубок Румунії з футболу.
Щиро вітаємо з перемогою та зичимо ще більше нагород!
ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя
За останні два тижні десь ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелітополя, і інших тимчасово окупованих територій буде. Саме такий деннний порядок ставлять українські захисники на найближчий час.
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