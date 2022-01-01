Через війну виїхала за кордон: футболістка з Волині стала чемпіонкою Румунії. ФОТО
Сьогодні, 18:33
20-річна футболіста з смт Стара Вижівка Олександра Кревська у складі "Олімпія" Клуж стала чемпіонкою Румунії та виборола Кубок Румунії з футболу.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Олександра є гравцем футбольного клубу "Шахтар" з липня 2021 року і провела там 10 матчів, де встигла забити 7 голів.
Футболістка розповіла, що коли почалося повномасштабне російське вторгнення, команду евакуювали до Румунії. Будучи там, вона зайнялася пошуком клубу, де змогла б грати.
"Серед безлічі варіантів я вибрала "Олімпію" Клуж. Я прочитала, що ця команда безліч раз здобувала чемпіонство як в чемпіонаті, так і в Кубку, це означало , що потрібно готуватись до значної конкуренції", - поділилася вона.
Тож "Шахтар" дозволив "Олімпії" орендувати свою гравчиню, поки в Україні триває війна.
5 червня відбувся фінал Кубку Румунії, де зіграли "Хеніу" Прунду-Біргеулуй та "Олімпія" Клуж. У результаті перемогла "Олімпія" з рахунком 2:6.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost футболістка розповіла, що може продовжити грати за румунський клуб, поки не вирішать питання стосовно відновлення футбольних матчів в Україні.
Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що Україна планує відновити футбольні чемпіонати у країні у серпні.
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Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Олександра є гравцем футбольного клубу "Шахтар" з липня 2021 року і провела там 10 матчів, де встигла забити 7 голів.
Футболістка розповіла, що коли почалося повномасштабне російське вторгнення, команду евакуювали до Румунії. Будучи там, вона зайнялася пошуком клубу, де змогла б грати.
"Серед безлічі варіантів я вибрала "Олімпію" Клуж. Я прочитала, що ця команда безліч раз здобувала чемпіонство як в чемпіонаті, так і в Кубку, це означало , що потрібно готуватись до значної конкуренції", - поділилася вона.
Тож "Шахтар" дозволив "Олімпії" орендувати свою гравчиню, поки в Україні триває війна.
5 червня відбувся фінал Кубку Румунії, де зіграли "Хеніу" Прунду-Біргеулуй та "Олімпія" Клуж. У результаті перемогла "Олімпія" з рахунком 2:6.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost футболістка розповіла, що може продовжити грати за румунський клуб, поки не вирішать питання стосовно відновлення футбольних матчів в Україні.
Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що Україна планує відновити футбольні чемпіонати у країні у серпні.
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