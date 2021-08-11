Коли в Україні послабне спека

Коли в Україні послабне спека
Спека, яка останнім часом панує в Україні, ще триматиметься і цими вихідними, 11-12 червня, а від наступного тижня вона дещо послабне. Однак більш свіжа погода протримається не довго, далі знов повернуться +30°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Загалом в Україні спека послабне від вівторка, 14 червня", - написала вона у Facebook.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 14 червня температура у західних областях вночі становитиме 10-16°, вдень 19-25°; на решті території вночі 13-20°, вдень 22-28°, на півдні та сході країни до 31°. 15 червня у західних областях вночі буде 7-13°, вдень 17-23°, на решті території вночі 8-14°, на узбережжі морів до 19°, вдень 19-25°, на півдні та сході країни до 28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спека, послабне, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через війну виїхала за кордон: футболістка з Волині стала чемпіонкою Румунії. ФОТО
Сьогодні, 18:33
Для яких пацієнтів в Україні планують легалізувати канабіс
Сьогодні, 17:48
Коли в Україні послабне спека
Сьогодні, 17:30
Помер на передовій: Устилузька громада зустріне та проведе в останню путь воїна
Сьогодні, 17:07
У Польщі зафіксували перший випадок мавпячої віспи
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
Коли до України прийде 30-градусна спека Коли до України прийде 30-градусна спека
27 травень, 17:54
В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів
11 серпень, 2021, 12:07
В Україну повертається спека: синоптик назвала дату В Україну повертається спека: синоптик назвала дату
22 липень, 2021, 11:07
Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру
13 липень, 2021, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти готують наступ на Слов'янськ: яка ситуація на усіх напрямках станом на вечір 10 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Через війну виїхала за кордон: футболістка з Волині стала чемпіонкою Румунії. ФОТО
Сьогодні, 18:33
 0
Для яких пацієнтів в Україні планують легалізувати канабіс
Сьогодні, 17:48
 0
Коли в Україні послабне спека
Сьогодні, 17:30
 0
Помер на передовій: Устилузька громада зустріне та проведе в останню путь воїна
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8