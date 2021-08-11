Коли в Україні послабне спека





Про це Наталка Діденко.



"Загалом в Україні спека послабне від вівторка, 14 червня", - написала вона у Facebook.



Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 14 червня температура у західних областях вночі становитиме 10-16°, вдень 19-25°; на решті території вночі 13-20°, вдень 22-28°, на півдні та сході країни до 31°. 15 червня у західних областях вночі буде 7-13°, вдень 17-23°, на решті території вночі 8-14°, на узбережжі морів до 19°, вдень 19-25°, на півдні та сході країни до 28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спека, яка останнім часом панує в Україні, ще триматиметься і цими вихідними, 11-12 червня, а від наступного тижня вона дещо послабне. Однак більш свіжа погода протримається не довго, далі знов повернуться +30°.Про це повідомила синоптикиня"Загалом в Україні спека послабне від вівторка, 14 червня", - написала вона у Facebook.Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 14 червня температура у західних областях вночі становитиме 10-16°, вдень 19-25°; на решті території вночі 13-20°, вдень 22-28°, на півдні та сході країни до 31°. 15 червня у західних областях вночі буде 7-13°, вдень 17-23°, на решті території вночі 8-14°, на узбережжі морів до 19°, вдень 19-25°, на півдні та сході країни до 28°.

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