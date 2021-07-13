Для яких пацієнтів в Україні планують легалізувати канабіс
Сьогодні, 17:48
У Верховній раді України зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.
Станом на вечір 10 червня текст документа ще не опубліковано. Ініціатор законопроекту - Кабінет міністрів.
Передбачається, що закон врегулює обіг канабісу в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності. Це дозволить розширити доступ пацієнтів до лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих в результаті війни.
Нагадаємо, уряд підтримав законопроєкт 7 червня.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.
Станом на вечір 10 червня текст документа ще не опубліковано. Ініціатор законопроекту - Кабінет міністрів.
Передбачається, що закон врегулює обіг канабісу в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності. Це дозволить розширити доступ пацієнтів до лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих в результаті війни.
Нагадаємо, уряд підтримав законопроєкт 7 червня.
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