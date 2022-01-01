Помер на передовій: Устилузька громада зустріне та проведе в останню путь воїна

Помер на передовій: Устилузька громада зустріне та проведе в останню путь воїна
Захищаючи Україну та перебуваючи на передовій, помер Микола Сиротинський з села Коритниця Устилузької громади.

Про це повідомили на сторінці громади.

Інформацію про смерть воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"В Устилузькій громаді знову втрата. Перебуваючи на передовій, помер Сиротинський Микола Володимирович, житель с. Коритниця. Похорон відбудеться в с.Коритниця 11.06 о 14.00 год", - йдеться в повідомленні.

У громаді просять гідно зустріти та провести в останню путь воїна.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким бійця!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, воїн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли в Україні послабне спека
Сьогодні, 17:30
Помер на передовій: Устилузька громада зустріне та проведе в останню путь воїна
Сьогодні, 17:07
У Польщі зафіксували перший випадок мавпячої віспи
Сьогодні, 16:47
Чи дозволять волинянам збирати чорницю в лісах
Сьогодні, 16:30
У Луцьку на ринку пограбували жінку
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
Освіта під час війни: підсумки навчального року на Волині Освіта під час війни: підсумки навчального року на Волині
09 червень, 14:28
Шість операцій, на черзі – сьома: історія пораненого на війні лучанина Олександра Садовника Шість операцій, на черзі – сьома: історія пораненого на війні лучанина Олександра Садовника
09 червень, 08:19
За незалежність України загинули двоє Героїв з Волині За незалежність України загинули двоє Героїв з Волині
08 червень, 21:13
На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець
07 червень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли в Україні послабне спека
Сьогодні, 17:30
 0
Помер на передовій: Устилузька громада зустріне та проведе в останню путь воїна
Сьогодні, 17:07
 0
У Польщі зафіксували перший випадок мавпячої віспи
Сьогодні, 16:47
 0
Чи дозволять волинянам збирати чорницю в лісах
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку на ринку пограбували жінку
Сьогодні, 16:12
 0
Медіа
відео
1/8