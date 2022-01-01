Помер на передовій: Устилузька громада зустріне та проведе в останню путь воїна

Микола Сиротинський з села Коритниця Устилузької громади.



Про це



Інформацію про смерть воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"В Устилузькій громаді знову втрата. Перебуваючи на передовій, помер Сиротинський Микола Володимирович, житель с. Коритниця. Похорон відбудеться в с.Коритниця 11.06 о 14.00 год", - йдеться в повідомленні.



У громаді просять гідно зустріти та провести в останню путь воїна.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким бійця!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну та перебуваючи на передовій, померз села Коритниця Устилузької громади.Про це повідомили на сторінці громади.Інформацію про смерть воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."В Устилузькій громаді знову втрата. Перебуваючи на передовій, помер Сиротинський Микола Володимирович, житель с. Коритниця. Похорон відбудеться в с.Коритниця 11.06 о 14.00 год", - йдеться в повідомленні.У громаді просять гідно зустріти та провести в останню путь воїна.

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