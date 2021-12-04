Чи дозволять волинянам збирати чорницю в лісах

Юрій Погуляйко.



З початком літа редакція Інформаційного агентства ВолиньPost отримує від читачів все більше запитань про те, чи зможуть волиняни збирати в лісі чорниці та гриби. Адже сезон чорниць – можливість для багатьох селян підзаробити.



Питання актуалізувалося ще й сьогодні, 10 червня, коли на Рівненщині дозволили збір дикоросів за винятком декількох громад.



Тож журналісти видання запитали про це у Волинській обласній військовій адміністрації.



Тут повідомили, що питання щодо заборони відвідувати ліси нещодавно розглянула обласна Рада оборони. Щоправда, вирішили таки не знімати це обмеження. Можливо, згодом питання розглянуть ще раз. Але щонайменше до кінця червня волиняни не зможуть ходити до лісу.



Таке рішення пояснюють аргументацією військових.

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