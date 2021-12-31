На всій території Волині заборонили ходити в ліс
Сьогодні, 11:58
Цивільним заборонили відвідувати ліси на території області.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної військової державної адміністрації.
У Волинській області введена заборона на відвідування лісів – для мінімізації лісових пожеж.
Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині. Відповідний наказ 23 березня підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Забороняється відвідування населенням лісових масивів (крім осіб, які виконують військові і лісогосподарські функції) та заїзд на територію лісового фонду Волинської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів за винятком тих, що використовуються для військової та лісогосподарської мети.
Відвідувати ліс матимуть право силовики, військові, рятувальники та лісівники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної військової державної адміністрації.
У Волинській області введена заборона на відвідування лісів – для мінімізації лісових пожеж.
Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині. Відповідний наказ 23 березня підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Забороняється відвідування населенням лісових масивів (крім осіб, які виконують військові і лісогосподарські функції) та заїзд на територію лісового фонду Волинської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів за винятком тих, що використовуються для військової та лісогосподарської мети.
Відвідувати ліс матимуть право силовики, військові, рятувальники та лісівники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині аферисти надурили на 15 тисяч жителя Запоріжжя, який хотів перевезти сім'ю за кордон
Сьогодні, 12:25
На всій території Волині заборонили ходити в ліс
Сьогодні, 11:58
У Луцьку горіла 9-поверхівка: евакуювали шістьох людей
Сьогодні, 11:40
За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Сьогодні, 11:33
Медіа