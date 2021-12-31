На всій території Волині заборонили ходити в ліс

Цивільним заборонили відвідувати ліси на території області.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної військової державної адміністрації.У Волинській області введена заборона на відвідування лісів – для мінімізації лісових пожеж.Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині. Відповідний наказ 23 березня підписав начальник Волинської обласної військової адміністраціїЗабороняється відвідування населенням лісових масивів (крім осіб, які виконують військові і лісогосподарські функції) та заїзд на територію лісового фонду Волинської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів за винятком тих, що використовуються для військової та лісогосподарської мети.Відвідувати ліс матимуть право силовики, військові, рятувальники та лісівники.