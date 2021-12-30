На Волині аферисти надурили на 15 тисяч жителя Запоріжжя, який хотів перевезти сім'ю за кордон

На Волині аферисти надурили на 15 тисяч жителя Запоріжжя, який хотів перевезти сім'ю за кордон
Складна ситуація в України не перешкода зловмисникам, аби промишляти і намагатися незаконно збагатитися, ошукуючи інших. У більшості зафіксованих шахрайських злочинах волиняни добровільно надсилали кошти аферистам, повідомляли важливі коди, розповідали персональну інформацію.

Про це інфйормують у пресслужбі поліції Волині.

«Вашу банківську карту заблокували і необхідно перекинути кошти на іншу», - від фіктивного співробітника банку; «На ваш номер надіслано код, продиктуйте його, будь ласка», - від нібито мобільного оператора; «Я надіслав вам посилання, аби ми могли належним чином оформити доставку», або «Оплатіть товар вже, а завтра я його надішлю» - від продавця чи покупця товару. Усі ці фрази – перші сигнали, що з вами спілкується шахрай.

Так, минулої доби до поліції Волині звернулося троє громадян, які постраждали від аферистів.

30-річний запоріжець натрапив на зловмисницю, яка нібито організовувала перевезення за кордон. Він домовився про виїзд сім’ї до Польщі та оплатив послугу через інтернет-банкінг. Після оплати шахрайка на зв’язок не виходила, а чоловік втратив понад 15 тисяч гривень.

До жительки Володимирщини зателефонував нібито мобільний оператор та під приводом зміни тарифного плану запитав код, який надійшов на її телефон. Жінка повідомила цифри – з її карти зняли понад чотири тисячі гривень.

Мешканка Нововолинська наперед оплатила за оренду квартири у Червонограді, проте ні ключів від квартири, ні повернення коштів не отримала: зв'язок із фіктивним орендодавцем перервався.

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Теги: аферисти, надурили, гроші, Запоріжжя, Волинь
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