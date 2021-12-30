На Волині аферисти надурили на 15 тисяч жителя Запоріжжя, який хотів перевезти сім'ю за кордон

Складна ситуація в України не перешкода зловмисникам, аби промишляти і намагатися незаконно збагатитися, ошукуючи інших. У більшості зафіксованих шахрайських злочинах волиняни добровільно надсилали кошти аферистам, повідомляли важливі коди, розповідали персональну інформацію.Про це інфйормують у пресслужбі поліції Волині.«Вашу банківську карту заблокували і необхідно перекинути кошти на іншу», - від фіктивного співробітника банку; «На ваш номер надіслано код, продиктуйте його, будь ласка», - від нібито мобільного оператора; «Я надіслав вам посилання, аби ми могли належним чином оформити доставку», або «Оплатіть товар вже, а завтра я його надішлю» - від продавця чи покупця товару. Усі ці фрази – перші сигнали, що з вами спілкується шахрай.Так, минулої доби до поліції Волині звернулося троє громадян, які постраждали від аферистів.30-річний запоріжець натрапив на зловмисницю, яка нібито організовувала перевезення за кордон. Він домовився про виїзд сім’ї до Польщі та оплатив послугу через інтернет-банкінг. Після оплати шахрайка на зв’язок не виходила, а чоловік втратив понад 15 тисяч гривень.До жительки Володимирщини зателефонував нібито мобільний оператор та під приводом зміни тарифного плану запитав код, який надійшов на її телефон. Жінка повідомила цифри – з її карти зняли понад чотири тисячі гривень.Мешканка Нововолинська наперед оплатила за оренду квартири у Червонограді, проте ні ключів від квартири, ні повернення коштів не отримала: зв'язок із фіктивним орендодавцем перервався.