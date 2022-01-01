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У Харкові окупанти обстріляли пункт видачі гумдопомоги: загинуло 4 людей

У Харкові окупанти обстріляли пункт видачі гумдопомоги: загинуло 4 людей
В Основ'янському районі Харкова сьогодні вранці російські війська обстріляли міську поліклініку, де розташовано центр видачі гуманітарної допомоги. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє поліція Харківської області у Telegram 25 березня.

Внаслідок обстрілу було 7 поранених, з них 4 загинули.

«Сьогодні близько 7.45 силами російської федерації обстріляно міську поліклініку в Основ'янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об'єкта поряд не знаходиться», - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають усі необхідні докази для притягнення ворога до відповідальності.


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Теги: Харків, обстріляли пункт видачі гумдопомоги, Росія, окупанти
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