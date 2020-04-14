СБУ затримала понад 350 учасників ДРГ





Про це інформують на



Вже ліквідували більше 20 ДРГ, а понад 350 їх учасників – затримали.



Також масово проводиться викриття агентів ворожих спецслужб. А в ході багатоетапних спецоперацій нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків з Близького Сходу – серед іншого, викрито особу, яка займалась підбором і вербуванням найманців для армії загарбників.



Так, серед нещодавніх результатів СБУ є такі:



▪️ у Києві знищили озброєне диверсійне угруповання РФ. Для маскування підривної діяльності вороги намагались видавати себе за підрозділ української Територіальної оборони;

▪️ викрили більше 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам і військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області;

▪️ затримали учасників агентурних мереж РФ, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів;

▪️ у Запоріжжі нейтралізовали спроби спецслужб окупантів здійснити так звану «федералізацію» регіону. Свій задум ворог намагався реалізувати через входження своїх агентів до складу органів місцевого самоврядування.



Також із початку повномасштабної агресії РФ ліквідували основні транснаціональні канали вербування найманців для війни проти України.



Окремий напрям роботи – підготовка пропозицій щодо запровадження санкцій на розгляд Ради національної безпеки та оборони. Зокрема, за цей період СБУ направило до РНБО матеріали стосовно членів радбезу РФ, ради федерації федеральних зборів та депутатів державної думи РФ.



За інформаційно-підривну діяльність заблокували 89 Youtube-каналів, які належали російським медіа та кремлівським пропагандистам. Заблокували тисячі акаунтів у соцмережах, через які ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокацію і переміщення українських військ.



За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності і покарання всіх осіб, причетних до агресії проти нашої держави і вбивства мирних громадян.

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