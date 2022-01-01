Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО

Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
Група волонтерів-підприємців із Польщі доправила у Луцьк чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.


"Fundacja Mewa" з міста Піла відправила в Луцьк медичні засоби — шприци, бинти, ліки, кровоспинні препарати, памперси. Усе це привіз великогабаритний автобус.

Автобус був викуплений польськими бізнесменами й переобладнаний під медичні потреби як пересувна амбулаторія для надання медичної допомоги переселенцям в місцях їх концентрації.

Так
Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
ож, за словами Поліщука, автобус-амбулаторія використовуватиметься на кордоні в разі виникнення черг для обігріву та надання медичної допомоги біженцям. Автобус стане власністю Луцької територіальної громади.

"Передаючи машину на кордоні, польська сторона висловила захоплення українським народом у його боротьбі із російським агресором. Побажала швидкої перемоги і запевнила, що робитиме гуманітарні подарунки сусідам і надалі", - заявив Поліщук.
Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО

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Теги: Луцьк, польські підприємці, лабораторія, автобус, допомога
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