Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Група волонтерів-підприємців із Польщі доправила у Луцьк чергову партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Fundacja Mewa" з міста Піла відправила в Луцьк медичні засоби — шприци, бинти, ліки, кровоспинні препарати, памперси. Усе це привіз великогабаритний автобус.
Автобус був викуплений польськими бізнесменами й переобладнаний під медичні потреби як пересувна амбулаторія для надання медичної допомоги переселенцям в місцях їх концентрації.
Так
"Передаючи машину на кордоні, польська сторона висловила захоплення українським народом у його боротьбі із російським агресором. Побажала швидкої перемоги і запевнила, що робитиме гуманітарні подарунки сусідам і надалі", - заявив Поліщук.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Fundacja Mewa" з міста Піла відправила в Луцьк медичні засоби — шприци, бинти, ліки, кровоспинні препарати, памперси. Усе це привіз великогабаритний автобус.
Автобус був викуплений польськими бізнесменами й переобладнаний під медичні потреби як пересувна амбулаторія для надання медичної допомоги переселенцям в місцях їх концентрації.
Так
"Передаючи машину на кордоні, польська сторона висловила захоплення українським народом у його боротьбі із російським агресором. Побажала швидкої перемоги і запевнила, що робитиме гуманітарні подарунки сусідам і надалі", - заявив Поліщук.
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