Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.





"Fundacja Mewa" з міста Піла відправила в Луцьк медичні засоби — шприци, бинти, ліки, кровоспинні препарати, памперси. Усе це привіз великогабаритний автобус.



Автобус був викуплений польськими бізнесменами й переобладнаний під медичні потреби як пересувна амбулаторія для надання медичної допомоги переселенцям в місцях їх концентрації.



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"Передаючи машину на кордоні, польська сторона висловила захоплення українським народом у його боротьбі із російським агресором. Побажала швидкої перемоги і запевнила, що робитиме гуманітарні подарунки сусідам і надалі", - заявив Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група волонтерів-підприємців із Польщі доправила у Луцьк чергову партію гуманітарної допомоги.Про це повідомив мер Луцька"Fundacja Mewa" з міста Піла відправила в Луцьк медичні засоби — шприци, бинти, ліки, кровоспинні препарати, памперси. Усе це привіз великогабаритний автобус.Автобус був викуплений польськими бізнесменами й переобладнаний під медичні потреби як пересувна амбулаторія для надання медичної допомоги переселенцям в місцях їх концентрації.Також, за словами Поліщука, автобус-амбулаторія використовуватиметься на кордоні в разі виникнення черг для обігріву та надання медичної допомоги біженцям. Автобус стане власністю Луцької територіальної громади."Передаючи машину на кордоні, польська сторона висловила захоплення українським народом у його боротьбі із російським агресором. Побажала швидкої перемоги і запевнила, що робитиме гуманітарні подарунки сусідам і надалі", - заявив Поліщук.

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