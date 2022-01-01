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На Київщині від рук російського окупанта загинув військовий з Волині

На Київщині від рук російського окупанта загинув військовий з Волині
На Київщині у війні з Росією загинув командир стрілецького взводу 47-річнийТокарський Олександр Віталійович із Рожища.

Про це йдеться на сайті міськради.

Як повідомив начальник Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Валерій Захаров, 26 лютого Олександр Токарський був призваний на військову службу під час загальної мобілізації.

24 березня в ході виконання бойового завдання Олександр Віталійович загинув у смт Пісківка Бучанського р-ну Київської обл.

«Гірко та несправедливо втрачати наших захисників. Низький уклін, світла і Вічна пам'ять Героєві! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям Слава!» – висловлює щире співчуття рідним і близьким Олександра Токарського міський голова Вячеслав Поліщук.

Прощання з Героєм відбудеться у м. Рожище в суботу, 26 березня. Точну годину і місце повідомлять згодом.

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Теги: загинув, військовий, Рожище, Волинь, війна з Росією
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