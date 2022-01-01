На Київщині від рук російського окупанта загинув військовий з Волині
Сьогодні, 13:38
На Київщині у війні з Росією загинув командир стрілецького взводу 47-річнийТокарський Олександр Віталійович із Рожища.
Про це йдеться на сайті міськради.
Як повідомив начальник Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Валерій Захаров, 26 лютого Олександр Токарський був призваний на військову службу під час загальної мобілізації.
24 березня в ході виконання бойового завдання Олександр Віталійович загинув у смт Пісківка Бучанського р-ну Київської обл.
«Гірко та несправедливо втрачати наших захисників. Низький уклін, світла і Вічна пам'ять Героєві! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям Слава!» – висловлює щире співчуття рідним і близьким Олександра Токарського міський голова Вячеслав Поліщук.
Прощання з Героєм відбудеться у м. Рожище в суботу, 26 березня. Точну годину і місце повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті міськради.
Як повідомив начальник Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Валерій Захаров, 26 лютого Олександр Токарський був призваний на військову службу під час загальної мобілізації.
24 березня в ході виконання бойового завдання Олександр Віталійович загинув у смт Пісківка Бучанського р-ну Київської обл.
«Гірко та несправедливо втрачати наших захисників. Низький уклін, світла і Вічна пам'ять Героєві! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям Слава!» – висловлює щире співчуття рідним і близьким Олександра Токарського міський голова Вячеслав Поліщук.
Прощання з Героєм відбудеться у м. Рожище в суботу, 26 березня. Точну годину і місце повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу
Сьогодні, 15:00
У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
Сьогодні, 14:47
СБУ затримала понад 350 учасників ДРГ
Сьогодні, 12:50
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Київщині від рук російського окупанта загинув військовий з Волині
Сьогодні, 13:38
Польські підприємці передали Луцьку гуманітарну допомогу та автобус-амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Медіа