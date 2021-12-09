У Луцьку затримали водія з алкоголем в крові у 13 разів вище норми

У Луцьку затримали водія з алкоголем в крові у 13 разів вище норми
У Луцьку патрульні поліцейські затримали 6 водіїв, які керували у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Так, поліцейським повідомили про водія Volkswagen, який кермував на вулиці Набережній і може бути у стані сп'яніння. Керманича виявили і разом з цим виявили й ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився, але адмінматеріал отримав, оскільки посмів сісти у стані сп'яніння вже вдруге за рік.

Про другого керманича також повідомив заявник. Керманича Renault виявили на вулиці Володимирській. 40-річний водій погодився прийти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці події. Результат — 2,59 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

Керманичів у стані сп'яніння ще виявляли на автодорозі Р-15, тут у 45-річного водія було перевищення норми алкоголю також в 13 разів.

На вулиці Данила Галицького у водія було перевищення майже у 7 разів. У водійки Nissan, яку виявили на перехресті з кільцевим рухом на вулицях Львівська — Ковельська — Володимирська, перевищення було в 10 разів. І ще один керманич Opel від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп'яніння відмовився.

На цих порушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водіїв.

Щодо вилучення транспортних засобів, рішення прийматиме військова адміністрація.
У Луцьку затримали водія з алкоголем в крові у 13 разів вище норми

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Теги: водії, алкоголь, Луцьк, патрульні
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