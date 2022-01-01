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У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала

У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
Збройні сили України у Чорнобаївці ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Ви сміятиметесь, але це відбулось на аеродромі в Чорнобаївці. Ми також повинні зрозуміти військовослужбовців 7 десантно-штурмової дивізії, тому що їхній передовий командний пункт також був на аеродромі в Чорнобаївці. Тепер ми розуміємо стан військових РФ, які категорично відмовляються їхати воювати в Україну", - сказав Арестович.

Зазначимо, що це вже другий генерал, якого ліквідували у Чорнобаївці. Раніше там вбили командувача 8-ї армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.


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Теги: ліквідували генерала, РФ, Чорнобаївка, ЗСУ
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