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З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу

З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу
Збройні сили України знищили російську батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. З 648 військових там вижили лише троє.

Про це повідомив на брифінгу радника глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України зазнала значних втрат у живій силі. З 648 військовослужбовців, які були відправлені, загинули 645. Залишилися тільки троє, і то двоє з них поранені", - зазначив він.

Нагадаємо, він також повідомив, що ЗСУ у Чорнобаївці ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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Теги: ЗСУ, знищили батальйонну групу, РФ, війна
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