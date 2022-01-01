З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу





Про це Олексій Арестович.



"Батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України зазнала значних втрат у живій силі. З 648 військовослужбовців, які були відправлені, загинули 645. Залишилися тільки троє, і то двоє з них поранені", - зазначив він.



Нагадаємо, він також повідомив, що ЗСУ у Чорнобаївці



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України знищили російську батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. З 648 військових там вижили лише троє.Про це повідомив на брифінгу радника глави Офісу президента"Батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України зазнала значних втрат у живій силі. З 648 військовослужбовців, які були відправлені, загинули 645. Залишилися тільки троє, і то двоє з них поранені", - зазначив він.Нагадаємо, він також повідомив, що ЗСУ у Чорнобаївці ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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