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На Миколаївщині внаслідок ворожого обстрілу загинув гранатометник з Волині

На Миколаївщині внаслідок ворожого обстрілу загинув гранатометник з Волині
У війні з Росією загинув військовий Аршулік Віталій Леонідович із села Новокотів Романівського старостинського округу Підгайцівської громади.

Про це інформують на сторінці Підгайцівської територіальної громади.

Солдат загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Первомайське Миколаївської області.

Вірний військовій присязі Герой, 1976 року народження, був рядовим гранатометником механізованого батальйону.

"Втратили відданого сина нашої громади, такого молодого, з планами та вірою в майбутнє, мужнього патріота та люблячого сина", - йдеться у повідомленні.

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Теги: гранатометник, Волинь, загинув, Герой, війна, Росія, Аршулік Віталій
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