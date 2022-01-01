На Миколаївщині внаслідок ворожого обстрілу загинув гранатометник з Волині
Сьогодні, 15:06
У війні з Росією загинув військовий Аршулік Віталій Леонідович із села Новокотів Романівського старостинського округу Підгайцівської громади.
Про це інформують на сторінці Підгайцівської територіальної громади.
Солдат загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Первомайське Миколаївської області.
Вірний військовій присязі Герой, 1976 року народження, був рядовим гранатометником механізованого батальйону.
"Втратили відданого сина нашої громади, такого молодого, з планами та вірою в майбутнє, мужнього патріота та люблячого сина", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформують на сторінці Підгайцівської територіальної громади.
Солдат загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Первомайське Миколаївської області.
Вірний військовій присязі Герой, 1976 року народження, був рядовим гранатометником механізованого батальйону.
"Втратили відданого сина нашої громади, такого молодого, з планами та вірою в майбутнє, мужнього патріота та люблячого сина", - йдеться у повідомленні.
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На Миколаївщині внаслідок ворожого обстрілу загинув гранатометник з Волині
Сьогодні, 15:06
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