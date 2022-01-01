На Миколаївщині внаслідок ворожого обстрілу загинув гранатометник з Волині

Аршулік Віталій Леонідович із села Новокотів Романівського старостинського округу Підгайцівської громади.



Про це інформують на



Солдат загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Первомайське Миколаївської області.



Вірний військовій присязі Герой, 1976 року народження, був рядовим гранатометником механізованого батальйону.



"Втратили відданого сина нашої громади, такого молодого, з планами та вірою в майбутнє, мужнього патріота та люблячого сина", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув військовийіз села Новокотів Романівського старостинського округу Підгайцівської громади.Про це інформують на сторінці Підгайцівської територіальної громади.Солдат загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Первомайське Миколаївської області.Вірний військовій присязі Герой, 1976 року народження, був рядовим гранатометником механізованого батальйону."Втратили відданого сина нашої громади, такого молодого, з планами та вірою в майбутнє, мужнього патріота та люблячого сина", - йдеться у повідомленні.

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