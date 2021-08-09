У Луцьку жінка викликала поліцію, бо знайшла у свого сина пакетики з наркотиками

У Луцьку жінка викликала поліцію, бо знайшла у свого сина пакетики з наркотиками
Сьогодні вранці, 26 березня, патрульним надійшло повідомлення від заявниці про те, що вона знайшла в свого 28-річного сина пакетики з невідомою речовиною та викинула їх.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Поліцейські оглянули місце, куди жінка викинула пакетики, та виявили, що в них містилися порошкоподібна речовина білого та рожевого кольорів.

Син заявниці пояснив, що вказані пакетики знайшов біля дому на проспекті Відродження та забрав із собою.

Для встановлення всіх обставин події, патрульні викликали на місце слідчо-оперативна групу.

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Теги: Луцьк, наркотики, патрульна поліція
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