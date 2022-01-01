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Після бомбардування драмтеатру у Маріуполі могли загинути 300 людей, – мерія

Після бомбардування драмтеатру у Маріуполі могли загинути 300 людей, – мерія
У будівлі драматичного театру у Маріуполі, на який 16 березня скинув бомбу російський літак, загинуло близько 300 осіб.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"На жаль, починаємо цей день з поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що в драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб. До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був всередині будівлі в момент цього терористичного акту говорять про зворотне", - йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадали, що окупантів не зупинив величезний напис "ДІТИ" перед будівлею театру.

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Теги: Маріуполь, драмтеатр, бомби, загиблі, міськрада
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