Після бомбардування драмтеатру у Маріуполі могли загинути 300 людей, – мерія





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"На жаль, починаємо цей день з поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що в драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб. До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був всередині будівлі в момент цього терористичного акту говорять про зворотне", - йдеться в повідомленні.



У міськраді нагадали, що окупантів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У будівлі драматичного театру у Маріуполі, на який 16 березня скинув бомбу російський літак , загинуло близько 300 осіб.Про це повідомляють у Маріупольській міській раді."На жаль, починаємо цей день з поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що в драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб. До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був всередині будівлі в момент цього терористичного акту говорять про зворотне", - йдеться в повідомленні.У міськраді нагадали, що окупантів не зупинив величезний напис "ДІТИ" перед будівлею театру.

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