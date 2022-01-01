У центрі Маріуполя загарбники знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей

У центрі Маріуполя російські загарбники скинули бомбу і знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей.Про це повідомила Маріупольська міська рада в Телеграмі.«Сьогодні рашистські війська цілеспрямовано та цинічно знищили драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів», – йдеться у повідомленні.Зауважують, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що розташоване в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.«Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу», – зазначили у міській раді.І наголосили, що скільки б не минуло часу, українці ніколи не пробачать жодної жертви, жодної краплі крові, пролитої через цю божевільну війну.