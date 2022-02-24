Мера Мелітополя звільнили з російського полону
Сьогодні, 19:22
Міського голову Мелітополя Івана Федорова звільнили з російського полону.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.
Він зазначив, що завершилася "спецоперація" зі звільнення Федорова з російського полону.
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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.
Він зазначив, що завершилася "спецоперація" зі звільнення Федорова з російського полону.
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