Мера Мелітополя звільнили з російського полону

Івана Федорова звільнили з російського полону.



Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.



Він зазначив, що завершилася "спецоперація" зі звільнення Федорова з російського полону.







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