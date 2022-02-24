Мера Мелітополя звільнили з російського полону

Мера Мелітополя звільнили з російського полону
Міського голову Мелітополя Івана Федорова звільнили з російського полону.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Телеграмі.

Він зазначив, що завершилася "спецоперація" зі звільнення Федорова з російського полону.



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Теги: Федоров, Мелітополь, полон
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