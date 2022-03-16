Байден і міністр оборони Великобританії підтвердили надання зброї Україні





Про це він заявив під час виступу у Білому домі, пише



"На прохання президента Зеленського ми надаємо системи протиповітряної оборони великої дальності і боєприпаси для цих систем", - сказав Байден.



Він також оголосив про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні.



"Це збільшує нову безпекову допомогу для України до 1 млрд доларів лише цього тижня. Це будуть прямі поставки обладнання від нашого Міністерства оборони. Цей пакет допомоги включає 800 зенітних систем, щоб українці могли продовжувати зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують їх людей, і захистити свій повітряний простір", - сказав Байден.



Загалом оголошений пакет допомоги включатиме:



800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності;

дрони;

9 тисяч одиниьц протитанкових комплексів;

7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів патронів.



ВИдання Reuters повідмило, що міністр оборони Великобританії підтвердив постачання Україні ПЗРК Starstreak.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.Про це він заявив під час виступу у Білому домі, пише "Європейська правда". "На прохання президента Зеленського ми надаємо системи протиповітряної оборони великої дальності і боєприпаси для цих систем", - сказав Байден.Він також оголосив про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні."Це збільшує нову безпекову допомогу для України до 1 млрд доларів лише цього тижня. Це будуть прямі поставки обладнання від нашого Міністерства оборони. Цей пакет допомоги включає 800 зенітних систем, щоб українці могли продовжувати зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують їх людей, і захистити свій повітряний простір", - сказав Байден.Загалом оголошений пакет допомоги включатиме:800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності;дрони;9 тисяч одиниьц протитанкових комплексів;7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів патронів.ВИдання Reuters повідмило, що міністр оборони Великобританії підтвердив постачання Україні ПЗРК Starstreak.

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