Луцький замок вперше відкрився після початку війни. ВІДЕО

16 березня Луцький замок відкрився для відвідувачів. Директор Державного історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Павло Рудецький розповів Суспільному, що відвідати замок можна щодня з 10.00 до 17.00 год.Першими відвідувачами стали переселенці з інших регіонів України, - повідомляє Суспільне.Наразі в Луцькому замку працюють всі локації, крім Художнього музею і двох виставок. "Це виставка у Сировій вежі не працює, бо ми там і не працювали весною, бо дуже холодно і не працює виставка Музей історії минулого, бо поки що працівники десь у від’їздах", – розповів Павло Рудецький.Директор історико-культурного заповідника "Старий Луцьк"З його слів продовжують працювати музей дзвонів, музей книги та підземелля костелу Петра і Павла.Для відвідувачів Луцький замок відкрили за погодженням з обласною військовою адміністрацією. У випадку повітряної тривоги відвідувачів просять прямувати до найближчого сховища – підземелля Кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла.Кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла, який знаходиться поруч із замкомЯк розповів фотохудожник Віктор Чухрай, 17 березня на території замку відкриють ще одну локацію. "На вході у вежі буде прапор, який у 2013 році возили по всій Україні. Там будуть такі патріотичні речі, метрові. І фотографія така – закрити небо, з українським прапором", – розповів митець.Директор історико-культурного заповідника розповів, що вартість вхідного квитка не зросла.Сім’я Маслій приїхала до Луцька з бабусею і дітьми на початку березня. Частина родини залишилась в Харкові, каже Христина Маслій. Там її тато, чоловік, брат з сестрою та інші родичі.Жінка розповіла, поїхати з дому довелося 3 березня. До того часу, каже переселенка, жити в місті разом з дітьми було вже неможливо."Від усього сахаємось, боїмось і особливо від сирен дуже сильно, але діти спокійно це переносять. Луцьк – чудове місто, старовинне, тут все дуже гарно, особливо замок. Тому вирішили сьогодні пройтись", – каже Христина.Її матір Ольга Гармаш розповіла, що раніше чула про Луцький замок, нині вирішили подивитися, як він виглядає. Жінка говорить: звикає до життя в Луцьку, але хоче повернутися до рідного Харкова."Дуже гостинне місто, мені навіть вдалось влаштуватись на роботу в готелі. Там чудовий колектив, прийняли за свою. Я взагалі швачка, а тут довелось покоївкою, але мене це не лякає, у будь-якому випадку потрібно підтримувати сім’ю матеріально", – додала харків'янка.Прийшла подивитися Луцький замок і родина з Ірпеня. Вікторія Прутка каже: не виїздила з рідного міста до останнього. З міста разом із чоловіком та сином тікали автомобілем. Каже: сьогодні вперше за два тижні змогла нафарбуватись і хоч якось порадіти життю."В Ірпені багато ще лишилось людей, з них знущаються, чоловіку дзвонили там з роботи, хто залишився старенькі, навіть не повертається язик таке казати, бо над жінками знущаються, як тільки можуть. Тут тихо, не літають літаки, немає ні градів, ні снарядів. І ото трохи захотілось підняти собі настрій, бо уже нічого не хотілось зовсім", – каже переселенка.