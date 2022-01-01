Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 16 березня
Сьогодні, 21:03
Минає двадцять перший день повномасштабної війни в Україні. Третій тиждень російські окупанти продовжують терор і на бойовому, і на інформаційному фронті.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost традиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.
Середа, 16 березня
ЗСУ ліквідували «елітну» десятку військового командування окупантів
Наші захисники - найпотужніші. За 20 днів російського вторгнення українські військові ліквідували 10 представників вищого командування росіян!
300 млрд доларів з російських грошей вже зарезервовані для України — радник Зеленського
«Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти, яке далі буде продаватися на ринку», - сказав радник президента Олег Устенко.
11-річний біженець з України, який самотужки добирався до кордону, нарешті знайшов свою маму
На щастя, юний українець із Запоріжжя, 11-річний Хасан Чалаф, який на початку березня опинився на українсько-словацькому кордоні, нарешті зустрівся зі своєю мамою, братами, сестрами та бабусею.
У Генштабі ЗСУ повідомили втрати ворога станом на 16 березня
І знову трохи доброї статистики. Втрати серед особового складу склали:
близько 13800 осіб,
танків ‒ 430 од,
бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
артилерійських систем – 190 од,
РСЗВ - 70 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 84 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки - 819 од,
кораблів/катерів 3 од, цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11,
спеціальної техніки - 10.
Солдати приїжджають мертвими: налякані російські окупанти розповідають про «пекло» в Україні
Ну ми ж попереджали: ласкаво просимо до пекла! Російський окупант у телефонній розмові скаржився, що його відправлять на передову, але проїхати туди неможливо, бо обстрілюють цілі колони і російські солдати повертаються мертвими.
У Луцьку збільшили кількість автобусів і тролейбусів
Задля комфорту лучан всього у місті курсують 58 автобусів та 28 тролейбусів.
Як працює безкоштовний прихисток у луцькому нічному клубі «Версаль». ФОТО
У Луцьку продовжують допомагати. У прихистку кажуть, що стабільно у приміщенні нічного клубу живе близько 15 людей, тоді як за увесь період військових дій в Україні ця «тимчасова домівка» прихистила понад 50 переселенців, більшість з яких прибули з найгарячіших точок таких як Миколаїв, Суми та Харків.
ЗСУ збили над над Чорним морем два російські винищувачі
Мінус два. Зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" о 5 ранку 16 березня збив два російські винищувачі, які мали намір атакувати селище в Одеській області.
Чисті речі за 48 годин: екопральня у Луцьку відновлює роботу
А користуватися послугами «ОДІДО» навіть вигідніше, ніж прати вдома. Адже комуналка коштує нині недешево та й за якісний порошок чи плямовивідник треба чимало заплатити. А завітавши в екопральню ви і свої гроші зекономите, й місцевий бізнес підтримаєте.
Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу»
І ще одна чудова новина! Україна таки стала частиною енергетичної системи Євросоюзу. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну.
Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
Яке ж таки круте покоління в нас росте. Цю націю точно не зламати! П'ятикласник Максим вночі прийшов записатися в добровольці, бо хоче боронити свою землю від ворога. Натомість юного воїна напоїли, нагодували та вручили йому подарунки.
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
Ще трохи грошиків для наших захисників. Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько мільйона доларів, під час спроби незаконно вивезти їх закордон.
Ці кошти передали до державного бюджету, тож їх можуть використати на потреби Збройних сил України.
На Волині відновлюють продаж вина і пива
Таке рішення Волинської військової адміністрації викликало неоднозначну реакцію в мережі. Однак легальний продаж алкоголю приноситиме до скарбниці області кошти, а для української економіки це надважливо.
Мера Мелітополя звільнили з російського полону
На щастя, "спецоперація" зі звільнення Івана Федорова з російського полону успішно завершилась і зараз мер у безпеці.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost традиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.
Середа, 16 березня
ЗСУ ліквідували «елітну» десятку військового командування окупантів
Наші захисники - найпотужніші. За 20 днів російського вторгнення українські військові ліквідували 10 представників вищого командування росіян!
300 млрд доларів з російських грошей вже зарезервовані для України — радник Зеленського
«Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти, яке далі буде продаватися на ринку», - сказав радник президента Олег Устенко.
11-річний біженець з України, який самотужки добирався до кордону, нарешті знайшов свою маму
На щастя, юний українець із Запоріжжя, 11-річний Хасан Чалаф, який на початку березня опинився на українсько-словацькому кордоні, нарешті зустрівся зі своєю мамою, братами, сестрами та бабусею.
У Генштабі ЗСУ повідомили втрати ворога станом на 16 березня
І знову трохи доброї статистики. Втрати серед особового складу склали:
близько 13800 осіб,
танків ‒ 430 од,
бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
артилерійських систем – 190 од,
РСЗВ - 70 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 84 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки - 819 од,
кораблів/катерів 3 од, цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11,
спеціальної техніки - 10.
Солдати приїжджають мертвими: налякані російські окупанти розповідають про «пекло» в Україні
Ну ми ж попереджали: ласкаво просимо до пекла! Російський окупант у телефонній розмові скаржився, що його відправлять на передову, але проїхати туди неможливо, бо обстрілюють цілі колони і російські солдати повертаються мертвими.
У Луцьку збільшили кількість автобусів і тролейбусів
Задля комфорту лучан всього у місті курсують 58 автобусів та 28 тролейбусів.
Як працює безкоштовний прихисток у луцькому нічному клубі «Версаль». ФОТО
У Луцьку продовжують допомагати. У прихистку кажуть, що стабільно у приміщенні нічного клубу живе близько 15 людей, тоді як за увесь період військових дій в Україні ця «тимчасова домівка» прихистила понад 50 переселенців, більшість з яких прибули з найгарячіших точок таких як Миколаїв, Суми та Харків.
ЗСУ збили над над Чорним морем два російські винищувачі
Мінус два. Зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" о 5 ранку 16 березня збив два російські винищувачі, які мали намір атакувати селище в Одеській області.
Чисті речі за 48 годин: екопральня у Луцьку відновлює роботу
А користуватися послугами «ОДІДО» навіть вигідніше, ніж прати вдома. Адже комуналка коштує нині недешево та й за якісний порошок чи плямовивідник треба чимало заплатити. А завітавши в екопральню ви і свої гроші зекономите, й місцевий бізнес підтримаєте.
Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу»
І ще одна чудова новина! Україна таки стала частиною енергетичної системи Євросоюзу. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну.
Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
Яке ж таки круте покоління в нас росте. Цю націю точно не зламати! П'ятикласник Максим вночі прийшов записатися в добровольці, бо хоче боронити свою землю від ворога. Натомість юного воїна напоїли, нагодували та вручили йому подарунки.
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
Ще трохи грошиків для наших захисників. Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько мільйона доларів, під час спроби незаконно вивезти їх закордон.
Ці кошти передали до державного бюджету, тож їх можуть використати на потреби Збройних сил України.
На Волині відновлюють продаж вина і пива
Таке рішення Волинської військової адміністрації викликало неоднозначну реакцію в мережі. Однак легальний продаж алкоголю приноситиме до скарбниці області кошти, а для української економіки це надважливо.
Мера Мелітополя звільнили з російського полону
На щастя, "спецоперація" зі звільнення Івана Федорова з російського полону успішно завершилась і зараз мер у безпеці.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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