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Показали, як ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку РФ

Показали, як ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку РФ
Артилеристи Збройних сил України вдало відпрацювали по будівлях, де російські окупанти облаштували склад боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Північ".

Українські військові знищили склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників окупантів на Чернігівщині.

"Наша артилерія працює кучно і красиво", - йдеться у дописі.
Показали, як ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку РФ

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Теги: війна, росія, Україна
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