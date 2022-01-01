Показали, як ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку РФ





Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Північ".



Українські військові знищили склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників окупантів на Чернігівщині.



"Наша артилерія працює кучно і красиво", - йдеться у дописі.



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