Показали, як ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку РФ
Сьогодні, 21:28
Артилеристи Збройних сил України вдало відпрацювали по будівлях, де російські окупанти облаштували склад боєприпасів.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Північ".
Українські військові знищили склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників окупантів на Чернігівщині.
"Наша артилерія працює кучно і красиво", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Північ".
Українські військові знищили склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників окупантів на Чернігівщині.
"Наша артилерія працює кучно і красиво", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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