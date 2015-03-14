Юрій Погуляйко пояснив, чому на Волині відновлюють продаж пива і вина
Сьогодні, 21:40
Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко пояснив, чому на території області відновлюють продаж вина, пива та слабоалкогольних напоїв.
Про це очільник військової адміністрації повідомив у телеграмі.
Нагааємо, з 17 березня на території нашої області буде відновлено продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.
За словами Юрія Погуляйка, Волинська обласна військова адміністрація прийняла це рішення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, у якій зазначається те, що пиво є слабоалкогольним напоєм.
"У прийнятті цього рішення ОВА керувалася перш за все тим, що на Волині є декілька пивоварних заводів, які через запровадження воєнного стану змушені були припинити свою роботу, а разом із тим сотні людей втратили робочі місця. Тому наша область має забезпечувати надійний тил – бізнес повинен працювати і наповнювати місцевий бюджет (пам'ятаймо, що із надходження податків ми можемо купувати воєнну амуніцію для наших воїнів-захисників)", - написав Погуляйко.
Також він попросив волинян поставитися до цього рішення з розумінням і пам’ятати, що заборона на продаж алкоголю у період воєнного стану НЕ ВІДМІНЯЄТЬСЯ!
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Про це очільник військової адміністрації повідомив у телеграмі.
Нагааємо, з 17 березня на території нашої області буде відновлено продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.
За словами Юрія Погуляйка, Волинська обласна військова адміністрація прийняла це рішення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, у якій зазначається те, що пиво є слабоалкогольним напоєм.
"У прийнятті цього рішення ОВА керувалася перш за все тим, що на Волині є декілька пивоварних заводів, які через запровадження воєнного стану змушені були припинити свою роботу, а разом із тим сотні людей втратили робочі місця. Тому наша область має забезпечувати надійний тил – бізнес повинен працювати і наповнювати місцевий бюджет (пам'ятаймо, що із надходження податків ми можемо купувати воєнну амуніцію для наших воїнів-захисників)", - написав Погуляйко.
Також він попросив волинян поставитися до цього рішення з розумінням і пам’ятати, що заборона на продаж алкоголю у період воєнного стану НЕ ВІДМІНЯЄТЬСЯ!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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