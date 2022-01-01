На Волині відновлюють продаж вина і пива





Про це повідомив очільник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко в Телеграмі.



Відповідний наказ підготували з метою підтримки економіки регіону.



"Разом з тим наголошуємо, що на період воєнного стану, на території Волинської області ЗАБОРОНЕНО торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі", - підкреслив Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закладам торгівлі, підприємцям області, крафтовим виробникам – від завтра, 17 березня 2022 року, на Волині дозволять легальний продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.Про це повідомив очільник Волинської військової адміністраціїв Телеграмі.Відповідний наказ підготували з метою підтримки економіки регіону."Разом з тим наголошуємо, що на період воєнного стану, на території Волинської області ЗАБОРОНЕНО торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі", - підкреслив Погуляйко.

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