На Волині відновлюють продаж вина і пива

На Волині відновлюють продаж вина і пива
Закладам торгівлі, підприємцям області, крафтовим виробникам – від завтра, 17 березня 2022 року, на Волині дозволять легальний продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.

Про це повідомив очільник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко в Телеграмі.

Відповідний наказ підготували з метою підтримки економіки регіону.

"Разом з тим наголошуємо, що на період воєнного стану, на території Волинської області ЗАБОРОНЕНО торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі", - підкреслив Погуляйко.

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Теги: Сухий закон, Волинь
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