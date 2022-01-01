На Волині відновлюють продаж вина і пива
Сьогодні, 18:27
Закладам торгівлі, підприємцям області, крафтовим виробникам – від завтра, 17 березня 2022 року, на Волині дозволять легальний продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.
Про це повідомив очільник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко в Телеграмі.
Відповідний наказ підготували з метою підтримки економіки регіону.
"Разом з тим наголошуємо, що на період воєнного стану, на території Волинської області ЗАБОРОНЕНО торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі", - підкреслив Погуляйко.
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Про це повідомив очільник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко в Телеграмі.
Відповідний наказ підготували з метою підтримки економіки регіону.
"Разом з тим наголошуємо, що на період воєнного стану, на території Волинської області ЗАБОРОНЕНО торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі", - підкреслив Погуляйко.
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