Поліщук закликав магазини впускати людей під час повітряної тривоги
Сьогодні, 18:19
Міський голова Ігор Поліщук розповів, що до нього неодноразово звертались лучани з проханням відреагувати на поведінку місцевих магазинів у момент повітряної тривоги, мовляв, адміністрація не впускає людей у приміщення.
Про це він сказав у черговому зверненні 16 березня.
"Хочу звернутися до всіх: і власників, і адміністраторів, і супермаркетів, і магазинів, і торгових центрів. Впускайте людей, дайте можливість укритися у ваших торгових центрах під час спрацювання системи оповіщення, під час того, як працює тривога", - сказав мер.
І підкреслив, що завтра вранці він надішле усім мережам офіційний лист із підписом.
Окрім того, міський голова зазначив, що в Там-Тамі та ТРЦ "ПортСіті" укриття розташоване в підземному паркінгу. Спускатися у сховище слід тим методом, який вказує адміністрація.
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Про це він сказав у черговому зверненні 16 березня.
"Хочу звернутися до всіх: і власників, і адміністраторів, і супермаркетів, і магазинів, і торгових центрів. Впускайте людей, дайте можливість укритися у ваших торгових центрах під час спрацювання системи оповіщення, під час того, як працює тривога", - сказав мер.
І підкреслив, що завтра вранці він надішле усім мережам офіційний лист із підписом.
Окрім того, міський голова зазначив, що в Там-Тамі та ТРЦ "ПортСіті" укриття розташоване в підземному паркінгу. Спускатися у сховище слід тим методом, який вказує адміністрація.
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