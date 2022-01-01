Поліщук закликав магазини впускати людей під час повітряної тривоги

Міський головарозповів, що до нього неодноразово звертались лучани з проханням відреагувати на поведінку місцевих магазинів у момент повітряної тривоги, мовляв, адміністрація не впускає людей у приміщення.Про це він сказав у черговому зверненні 16 березня."Хочу звернутися до всіх: і власників, і адміністраторів, і супермаркетів, і магазинів, і торгових центрів. Впускайте людей, дайте можливість укритися у ваших торгових центрах під час спрацювання системи оповіщення, під час того, як працює тривога", - сказав мер.І підкреслив, що завтра вранці він надішле усім мережам офіційний лист із підписом.Окрім того, міський голова зазначив, що в Там-Тамі та ТРЦ "ПортСіті" укриття розташоване в підземному паркінгу. Спускатися у сховище слід тим методом, який вказує адміністрація.