На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії

На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
Державне бюро розслідувань передало на потреби армії один мільйон доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон.

Про це повідомили на сторінці ДБР у Фейсбуці.

Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько один млн доларів США, під час спроби незаконно вивезти їх закордон.

Ці кошти передані до державного бюджету і можуть бути використані на потреби Збройних сил України.

На пункті пропуску “Ягодин” Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобусу, в якому виявили та вилучили майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти.

На підставі рішення суду вилучену готівку, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США конфіскували у власність держави.

Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та стягнув з нього штраф в розмірі 26,8 млн. грн.

На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДБР, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Де ж ця потвора стільки накрала?
Відповісти
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відновлюють продаж вина і пива
Сьогодні, 18:27
Поліщук закликав магазини впускати людей під час повітряної тривоги
Сьогодні, 18:19
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
Сьогодні, 17:57
У Гаазі ухвалили рішення про запровадження заходів щодо РФ
Сьогодні, 17:46
Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя, є загиблі
Сьогодні, 17:21
Схожі новини
Командування Медсил ЗСУ закупило непридатні апарати ШВЛ на 11 мільйонів гривень Командування Медсил ЗСУ закупило непридатні апарати ШВЛ на 11 мільйонів гривень
19 лютий, 2021, 07:15
На визначених напрямках перейшли у контрнаступ, – Генштаб ЗСУ про оперативну обстановку на вечір 15 березня На визначених напрямках перейшли у контрнаступ, – Генштаб ЗСУ про оперативну обстановку на вечір 15 березня
15 березень, 20:58
Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова
15 березень, 19:23
Ворог без успіху намагається захопити українські позиції: яка ситуація станом на 12:00 15 березня Ворог без успіху намагається захопити українські позиції: яка ситуація станом на 12:00 15 березня
15 березень, 14:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Маріуполя загарбники знищили Драматичний театр, де ховалися сотні людей
Сьогодні, 19:08
 0
У Генштабі оприлюднили оперативну інформацію щодо війни з Росією станом на 18:00 16 березня
Сьогодні, 18:48
 0
На Волині відновлюють продаж вина і пива
Сьогодні, 18:27
 0
Поліщук закликав магазини впускати людей під час повітряної тривоги
Сьогодні, 18:19
 0
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8