На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії

Державне бюро розслідувань передало на потреби армії один мільйон доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон.Про це повідомили на сторінці ДБР у Фейсбуці.Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько один млн доларів США, під час спроби незаконно вивезти їх закордон.Ці кошти передані до державного бюджету і можуть бути використані на потреби Збройних сил України.На пункті пропуску “Ягодин” Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобусу, в якому виявили та вилучили майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти.На підставі рішення суду вилучену готівку, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США конфіскували у власність держави.Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та стягнув з нього штраф в розмірі 26,8 млн. грн.