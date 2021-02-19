На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
Сьогодні, 17:57
Державне бюро розслідувань передало на потреби армії один мільйон доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон.
Про це повідомили на сторінці ДБР у Фейсбуці.
Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько один млн доларів США, під час спроби незаконно вивезти їх закордон.
Ці кошти передані до державного бюджету і можуть бути використані на потреби Збройних сил України.
На пункті пропуску “Ягодин” Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобусу, в якому виявили та вилучили майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти.
На підставі рішення суду вилучену готівку, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США конфіскували у власність держави.
Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та стягнув з нього штраф в розмірі 26,8 млн. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці ДБР у Фейсбуці.
Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько один млн доларів США, під час спроби незаконно вивезти їх закордон.
Ці кошти передані до державного бюджету і можуть бути використані на потреби Збройних сил України.
На пункті пропуску “Ягодин” Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого поточного року слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобусу, в якому виявили та вилучили майже 68 тисяч євро, понад 140 тисяч доларів США, понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні вироби із золота загальною масою 13,8 кг, а також велику кількість цигарок. Все це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти.
На підставі рішення суду вилучену готівку, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США конфіскували у власність держави.
Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та стягнув з нього штраф в розмірі 26,8 млн. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Де ж ця потвора стільки накрала?
Вибір редактора
Останні новини
На Волині відновлюють продаж вина і пива
Сьогодні, 18:27
На «Ягодині» вилучили мільйон доларів, гроші передали армії
Сьогодні, 17:57
У Гаазі ухвалили рішення про запровадження заходів щодо РФ
Сьогодні, 17:46
Медіа