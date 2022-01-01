У Гаазі ухвалили рішення про запровадження заходів щодо РФ

У Гаазі ухвалили рішення про запровадження заходів щодо РФ
Міжнародний суд ООН в Гаазі ухвалив рішення про запровадження тимчасових заходів щодо Росії у справі про влаштування окупантом геноциду в Україні.

Про це повідомляє Держспецзв'язку в Телеграмі.

Ухвалили такі заходи:

Негайно припинити військові операції, які почалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року.

Забезпечити, щоб будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, а також інші організації чи особи, які контролюються РФ, не будуть вживали кроків щодо продовження військової операції.

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Теги: ООН, Гаага, війна
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Коментарі 1
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так які заходи ?
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