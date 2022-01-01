У Гаазі ухвалили рішення про запровадження заходів щодо РФ
Сьогодні, 17:46
Міжнародний суд ООН в Гаазі ухвалив рішення про запровадження тимчасових заходів щодо Росії у справі про влаштування окупантом геноциду в Україні.
Про це повідомляє Держспецзв'язку в Телеграмі.
Ухвалили такі заходи:
Негайно припинити військові операції, які почалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року.
Забезпечити, щоб будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, а також інші організації чи особи, які контролюються РФ, не будуть вживали кроків щодо продовження військової операції.
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Про це повідомляє Держспецзв'язку в Телеграмі.
Ухвалили такі заходи:
Негайно припинити військові операції, які почалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року.
Забезпечити, щоб будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, а також інші організації чи особи, які контролюються РФ, не будуть вживали кроків щодо продовження військової операції.
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Коментарі 1
так які заходи ?
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