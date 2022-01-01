Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя, є загиблі

Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя, є загиблі
Сьогодні близько 15:30 російські війська обстріляли із РСЗО БМ-21 "Град" колону цивільних людей, які евакуйовувалися з Маріуполя до Запоріжжя.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість уточнюється.


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Теги: Маріуполь, РФ, окупанти
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