На окупованих територіях у школах скасовують уроки української мови та державної історії

На окупованих територіях у школах скасовують уроки української мови та державної історії
Російські окупанти продовжують політику геноциду – лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці.

Вороги повідомляють про відновлення навчального процесу у школах, проте зазначають, що такі дисципліни, як “українська мова”, “українська література” та “історія України” вивчатися не будуть.

Крім того, російські злодії цілеспрямовано продовжують обстріл українських телевізійних веж з метою припинення трансляції наших мовників, захоплюють телецентри для подальшого запуску російського телебачення.

“Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид. Ці та інші звірства, обрані путінськими терористами, – прямий шлях до Гааги. Там на них зачекалися!”, – наголошує Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Уповноважений просить міжнародні правозахисні організації рішуче фіксувати й реагувати на всі злочини, що відбуваються в Україні. “Закликаю наших громадян повідомляти про всі факти порушення прав людини для подальших позовів до міжнародного суду ООН”, – наголосив Тарас Кремінь. “Кремлівського карлика-збоченця, який переплюнув і гітлера, і сталіна, – до найвищої міри покарання!”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Українська мова, історія України, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя, є загиблі
Сьогодні, 17:21
На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО
Сьогодні, 17:04
На окупованих територіях у школах скасовують уроки української мови та державної історії
Сьогодні, 16:57
США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, - CNN
Сьогодні, 16:39
Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
Сьогодні, 16:37
Схожі новини
США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, - CNN США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, - CNN
Сьогодні, 16:39
Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
Сьогодні, 16:37
Росію виключили з Ради Європи Росію виключили з Ради Європи
Сьогодні, 15:59
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
Сьогодні, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя, є загиблі
Сьогодні, 17:21
 0
На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО
Сьогодні, 17:04
 0
На окупованих територіях у школах скасовують уроки української мови та державної історії
Сьогодні, 16:57
 0
США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, - CNN
Сьогодні, 16:39
 0
Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8