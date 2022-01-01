На окупованих територіях у школах скасовують уроки української мови та державної історії

Російські окупанти продовжують політику геноциду – лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти.Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мовиу Фейсбуці.Вороги повідомляють про відновлення навчального процесу у школах, проте зазначають, що такі дисципліни, як “українська мова”, “українська література” та “історія України” вивчатися не будуть.Крім того, російські злодії цілеспрямовано продовжують обстріл українських телевізійних веж з метою припинення трансляції наших мовників, захоплюють телецентри для подальшого запуску російського телебачення.“Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид. Ці та інші звірства, обрані путінськими терористами, – прямий шлях до Гааги. Там на них зачекалися!”, – наголошує Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.Уповноважений просить міжнародні правозахисні організації рішуче фіксувати й реагувати на всі злочини, що відбуваються в Україні. “Закликаю наших громадян повідомляти про всі факти порушення прав людини для подальших позовів до міжнародного суду ООН”, – наголосив Тарас Кремінь. “Кремлівського карлика-збоченця, який переплюнув і гітлера, і сталіна, – до найвищої міри покарання!”.