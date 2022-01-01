На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО

На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО
На кордоні з Молдовою прикордонники Чернівецького загону викрили незвичайного «пасажира». Його виявили у пункті пропуску «Росошани» в автомобілі марки Рено, яким їхала жінка з двома своїми дітьми.

Про це інформує Державна прикордонна служба України у Фейсбуці.

Перевіривши їх документи, прикордонники оглянули ще й багажник авто, де виявили в бейбі-боксі чоловіка 1985 року народження. Як з’ясувалось, у такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей. Охоронці кордону не пропустили «пасажира», так як на період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений.

Наразі встановлюються обставини правопорушення. На громадянина України склали адміністративні документи за спробу порушення державного кордону. Також складено документи і на його дружину за статтею 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО
На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО
На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО
На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. ФОТО



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Теги: ДПСУ
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