США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, - CNN





Як пише



За словами високопоставленого представника США, системи були отримані від країн-партнерів НАТО і знаходяться "в дорозі". В даний час незрозуміло, як ці системи будуть повернуті країні-постачальнику.



У середу президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.



Раніше Німеччина розпочала переміщення зенітно-ракетного комплексу Patriot до Словаччини, а Сполучені Штати вирішили перекинути до Польщі дві батареї систем протиракетної оборони Patriot.



Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не змінив позицію щодо безпольотної зони над Україною, з міркувань, щоб війна РФ проти України не переросла у війну з НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.Як пише "Європейська правда" , про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію американських чиновників.За словами високопоставленого представника США, системи були отримані від країн-партнерів НАТО і знаходяться "в дорозі". В даний час незрозуміло, як ці системи будуть повернуті країні-постачальнику.У середу президентзакликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.Раніше Німеччина розпочала переміщення зенітно-ракетного комплексу Patriot до Словаччини, а Сполучені Штати вирішили перекинути до Польщі дві батареї систем протиракетної оборони Patriot.Нагадаємо, генсек НАТОзаявив, що Альянс не змінив позицію щодо безпольотної зони над Україною, з міркувань, щоб війна РФ проти України не переросла у війну з НАТО.

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