Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони

Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
П'ятикласник Максим вночі прийшов записатися в добровольці.

Історією про відважного учня бориспільської 7-Ї школи поділився доброволець Олексій Ковтун на своїй сторінці в Інстаграм.

Текст допису подаємо без змін:

«До нас уночі прийшов 11-річний хлопчик. Учень 5-го класу. 7 школи... Прийшов у комендантську годину. Сам. Пішки. До військових...

Прийшов, щоб допомогти армії...

Він прийшов воювати! Захищати рідних, землю, місто! Ось він герой! Не те, що здорові лоби звалили на західну... (Сподіваюся Ви це читаєте!) Хлопчик - 11 РОКІВ!" - йдеться в повідомленні.

Юного воїна напоїли, нагодували та вручили йому подарунки. Показали побут, дали помацати автомат. Хлопчика сфотографували із бійцями і, аби його заспокоїти, записали в добровольці.

Військові попросили маленького захисника намалювати малюнок і знайшли маму хлопчика.

"Мама – до Вас прохання – не лайте Героя! За самовільне залишення будинку. З Вас малюнок та гарний настрій! Чекаємо. Потім, коли все це закінчиться, ми обов'язково прийдемо до нашого маленького захисника з великим серцем. Дякую Максиме!», - додав доброволець.

Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони
Одинадцятирічний захисник хотів вступити до лав тероборони

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Теги: Добровольці, війна, ТРО
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