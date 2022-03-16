Росію виключили з Ради Європи





Про це повідомляє



"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація з сьогоднішнього дня припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства" - йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.



Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.



Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.



"Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва", - заявили в організації



Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.Про це повідомляє "Європейська правда" "Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація з сьогоднішнього дня припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства" - йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій."Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва", - заявили в організаціїНагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

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