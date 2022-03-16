 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росію виключили з Ради Європи

Росію виключили з Ради Європи
Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація з сьогоднішнього дня припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства" - йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва", - заявили в організації

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
Сьогодні, 15:41
Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі загиблих військових
Сьогодні, 15:22
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив: ситуація в регіонах станом на 12:00
Сьогодні, 14:49
Аби виїхати з України, чоловік «похоронив» матір своїх дітей
Сьогодні, 14:37
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росію виключили з Ради Європи
Сьогодні, 15:59
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
Сьогодні, 15:41
Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі загиблих військових
Сьогодні, 15:22
Чисті речі за 48 годин: екопральня у Луцьку відновлює роботу
Сьогодні, 14:55
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив: ситуація в регіонах станом на 12:00
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
Сьогодні, 15:41
Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі загиблих військових Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі загиблих військових
Сьогодні, 15:22
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив: ситуація в регіонах станом на 12:00 На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив: ситуація в регіонах станом на 12:00
Сьогодні, 14:49
Аби виїхати з України, чоловік «похоронив» матір своїх дітей Аби виїхати з України, чоловік «похоронив» матір своїх дітей
Сьогодні, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росію виключили з Ради Європи
Сьогодні, 15:59
 0
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
Сьогодні, 15:41
 0
Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі загиблих військових
Сьогодні, 15:22
 0
Чисті речі за 48 годин: екопральня у Луцьку відновлює роботу
Сьогодні, 14:55
 0
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив: ситуація в регіонах станом на 12:00
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8