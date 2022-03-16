Росію виключили з Ради Європи
Сьогодні, 15:59
Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація з сьогоднішнього дня припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства" - йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.
Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.
Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.
"Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва", - заявили в організації
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація з сьогоднішнього дня припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства" - йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.
Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.
Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.
"Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва", - заявили в організації
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Аби виїхати з України, чоловік «похоронив» матір своїх дітей
Сьогодні, 14:37
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росію виключили з Ради Європи
Сьогодні, 15:59
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
Сьогодні, 15:41
Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі загиблих військових
Сьогодні, 15:22
Чисті речі за 48 годин: екопральня у Луцьку відновлює роботу
Сьогодні, 14:55
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив: ситуація в регіонах станом на 12:00
Сьогодні, 14:49
Медіа