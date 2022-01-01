Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином

Олександра Кватирка, який загинув внаслідок ворожого ракетного удару по телевізійній вежі біля Рівного 14 березня.



Про це повідомляють на сторінці



Трагічно загинув Олександр Кватирко, 1991 року народження, уродженець селища Сенкевичівка. На жаль, у віці 31 року його життя обірвалося через зухвале і безпідставне вторгнення російського агресора.



Родина, друзі та побратими згадують про Олександра як про хорошу людину, вірного друга, дбайливого сім’янина, чудового сина своїх батьків і справжнього патріота своєї держави.



Завтра, 17 березня, загиблого воїна із честю відспівають у Свято-Юріївському храмі смт.Сенкевичівка о 12:00 годині.



Сьогодні чимало місцевих мешканців зустріли військового із шаною, приклонивши коліна та низько схиливши голови.



В знак пам’яті про захисника на усій території громади приспустили Державні Прапори, додали жалобні стрічки.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого українського воїна.



Нагадаємо, що сьогодні, 16 березня,

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