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Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином

Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином
Сьогодні, 16 березня, Городищенська громада Луцького району зустріла захисника України Олександра Кватирка, який загинув внаслідок ворожого ракетного удару по телевізійній вежі біля Рівного 14 березня.

Про це повідомляють на сторінці Городищенської громади.

Трагічно загинув Олександр Кватирко, 1991 року народження, уродженець селища Сенкевичівка. На жаль, у віці 31 року його життя обірвалося через зухвале і безпідставне вторгнення російського агресора.

Родина, друзі та побратими згадують про Олександра як про хорошу людину, вірного друга, дбайливого сім’янина, чудового сина своїх батьків і справжнього патріота своєї держави.
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином

Завтра, 17 березня, загиблого воїна із честю відспівають у Свято-Юріївському храмі смт.Сенкевичівка о 12:00 годині.

Сьогодні чимало місцевих мешканців зустріли військового із шаною, приклонивши коліна та низько схиливши голови.
Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим внаслідок ракетного удару на Рівненщині 31-річним волинянином

В знак пам’яті про захисника на усій території громади приспустили Державні Прапори, додали жалобні стрічки.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого українського воїна.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 березня, на Рівненщині прощаються із загиблими від авіаударів на телевежі в Антополі. Загинули 17 жителів Рівненського району (Великий Олексин, Городок, Шпанів, Клевань, Караєвичі, Франівка, Гоща, Обарів, Горбаків, Андрусіїв, Костопіль, Горбаків, Симонів, Бугрин...) та троє рівнян.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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