Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі загиблих військових





Про це повідомляє



Білоруська служба Радіо Свобода зазначає, що у шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових.



Як розповіли кореспондентам Радіо Свобода місцеві жителі, їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи – потягами і літаками до Росії.



«Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить – просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню», – повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.



«Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Вже в понеділок «закинули» в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми», – поділилася джерело, пов’язане з медициною в Мозирі.



Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів – навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.



Тим часом у Наровлі створили повноцінний польовий шпиталь.



«На території колишньої автобази – багато військових наметів. Там у них також є і польова кухня, і пральня. Порахувати поранених навряд чи можна, але їх явно сотні. Місцевих туди не пускають. Якісь діти крутилися, може, щось знімали – так їх міліція «пов’язала», потім до батьків приїжджали. Над польовим шпиталем щодня кружляють гелікоптери, які прилітають з України. Склалося враження, що поранених почали привозити не лише ПАЗами з червоним хрестом, як раніше, а й гелікоптерами. Поранені недовго залишаються в Наровлі. Їх тут «латають» і везуть у Мозир та Гомель. Трупи – потягами з Мозиря і у Росію», – розповіли наровляни.



Інше джерело з Наровлі розповідає, що з райцентру хочуть зробити щось на кшталт військового містечка. «Зараз у нас багато техніки та військових. Вони займають різні об’єкти, які не використовуються. На базі колишнього райзагу (районного заготівельного товариства – ред.) ремонтують зламану в боях в Україні техніку», – повідомило джерело.



Медик із Гомеля на умовах анонімності повідомив Білоруській службі Радіо Свобода, що планову допомогу жителям Гомеля та Мозиря надають.



«Люди панікують, але поки що і допомога надається, і ліків вистачає. Що буде далі, поки невідомо. Думаю, що будуть проблеми з протиправцевими препаратами», – зазначив медик.



Інше джерело повідомило, що станом на кінець минулого тижня з Гомельської області вивезли понад 2,5 тисячі трупів – потягами та літаками до Росії.



12 березня Білоруська служба Радіо Свобода повідомляла, що шпиталі й морги у кількох білоруських містах – Гомелі, Мозирі та Наровлі – переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомлялося, білоруські медики підписали угоди про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках – при погрозах звільнення. Тоді ж повідомлялося, що перед тим тіла російських військових, «яких було нереально багато», у Мозирі повантажили у потяги ВАТ «Російські залізниці».



За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових. Їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи – потягами і літаками до Росії.Про це повідомляє Радіо Свобода Білоруська служба Радіо Свобода зазначає, що у шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових.Як розповіли кореспондентам Радіо Свобода місцеві жителі, їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи – потягами і літаками до Росії.«Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить – просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню», – повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.«Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Вже в понеділок «закинули» в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми», – поділилася джерело, пов’язане з медициною в Мозирі.Як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів – навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту.Тим часом у Наровлі створили повноцінний польовий шпиталь.«На території колишньої автобази – багато військових наметів. Там у них також є і польова кухня, і пральня. Порахувати поранених навряд чи можна, але їх явно сотні. Місцевих туди не пускають. Якісь діти крутилися, може, щось знімали – так їх міліція «пов’язала», потім до батьків приїжджали. Над польовим шпиталем щодня кружляють гелікоптери, які прилітають з України. Склалося враження, що поранених почали привозити не лише ПАЗами з червоним хрестом, як раніше, а й гелікоптерами. Поранені недовго залишаються в Наровлі. Їх тут «латають» і везуть у Мозир та Гомель. Трупи – потягами з Мозиря і у Росію», – розповіли наровляни.Інше джерело з Наровлі розповідає, що з райцентру хочуть зробити щось на кшталт військового містечка. «Зараз у нас багато техніки та військових. Вони займають різні об’єкти, які не використовуються. На базі колишнього райзагу (районного заготівельного товариства – ред.) ремонтують зламану в боях в Україні техніку», – повідомило джерело.Медик із Гомеля на умовах анонімності повідомив Білоруській службі Радіо Свобода, що планову допомогу жителям Гомеля та Мозиря надають.«Люди панікують, але поки що і допомога надається, і ліків вистачає. Що буде далі, поки невідомо. Думаю, що будуть проблеми з протиправцевими препаратами», – зазначив медик.Інше джерело повідомило, що станом на кінець минулого тижня з Гомельської області вивезли понад 2,5 тисячі трупів – потягами та літаками до Росії.12 березня Білоруська служба Радіо Свобода повідомляла, що шпиталі й морги у кількох білоруських містах – Гомелі, Мозирі та Наровлі – переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомлялося, білоруські медики підписали угоди про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках – при погрозах звільнення. Тоді ж повідомлялося, що перед тим тіла російських військових, «яких було нереально багато», у Мозирі повантажили у потяги ВАТ «Російські залізниці».За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

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