Чисті речі за 48 годин: екопральня у Луцьку відновлює роботу
Сьогодні, 14:55
На вулиці поступово тепліє, а це означає, що невдовзі ми скинемо довжелезні пальта та об'ємні пуховики. Щоправда, перед тим як сховати зимовий одяг далеко у шафу, його доведеться добряче випрати. А робити це, як правило, не любить ніхто. Адже у кожного є своя невдала історія: пух збився, куртка у розмірі поменшала чи залишились плями.
Тож, аби вберегти ваші речі та нерви, попри складний час, екопральня «ОДІДО» відновлює свою роботу. Працівники сервісу розуміють: коли в країні війна, а часу на елементарні буденні речі - обмаль, треба вирушати на допомогу.
Зауважимо, що користуватися послугами «ОДІДО» навіть вигідніше, ніж прати вдома. Адже комуналка коштує нині недешево та й за якісний порошок чи плямовивідник треба чимало заплатити. А завітавши в екопральню ви і свої гроші зекономите, й місцевий бізнес підтримаєте.
Окрім того, вас обов'язково вразить оперативність сервісу та стан речей після чергового прання.
Алгоритм дій приблизно такий: машинка пере, дезінфікує, потім знову пере та полоще. Згодом усі речі сушать та, якщо клієнт хоче, прасують. Після виконаного замовлення обов’язково проводять дезінфекцію. До того ж, чекати довго не доводиться, бо свій ідеальний одяг можна отримати вже за 48 годин.
Ціни дійсно доступні. До прикладу, послуга прання верхнього одягу коштуватиме від 250 грн, а ось постільної білизни - 30 грн за кілограм.
До слова, луцька екопральня «ОДІДО» співпрацює й з корпоративними клієнтами. Серед них – заводи, приватні дитсадки, готелі, стоматології, барбершопи, салони краси та масажні кабінети.
Графік роботи:
понеділок - п'ятниця з 9 до 16 години
Адреса: вулиця Дубнівська, 18
Контактні номери: 050 551 10 07, 067 199 00 29, 066 573 12 42
Більше інформації на сайті чи у соцмережах:
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Тож, аби вберегти ваші речі та нерви, попри складний час, екопральня «ОДІДО» відновлює свою роботу. Працівники сервісу розуміють: коли в країні війна, а часу на елементарні буденні речі - обмаль, треба вирушати на допомогу.
Зауважимо, що користуватися послугами «ОДІДО» навіть вигідніше, ніж прати вдома. Адже комуналка коштує нині недешево та й за якісний порошок чи плямовивідник треба чимало заплатити. А завітавши в екопральню ви і свої гроші зекономите, й місцевий бізнес підтримаєте.
Окрім того, вас обов'язково вразить оперативність сервісу та стан речей після чергового прання.
Алгоритм дій приблизно такий: машинка пере, дезінфікує, потім знову пере та полоще. Згодом усі речі сушать та, якщо клієнт хоче, прасують. Після виконаного замовлення обов’язково проводять дезінфекцію. До того ж, чекати довго не доводиться, бо свій ідеальний одяг можна отримати вже за 48 годин.
Ціни дійсно доступні. До прикладу, послуга прання верхнього одягу коштуватиме від 250 грн, а ось постільної білизни - 30 грн за кілограм.
До слова, луцька екопральня «ОДІДО» співпрацює й з корпоративними клієнтами. Серед них – заводи, приватні дитсадки, готелі, стоматології, барбершопи, салони краси та масажні кабінети.
Графік роботи:
понеділок - п'ятниця з 9 до 16 години
Адреса: вулиця Дубнівська, 18
Контактні номери: 050 551 10 07, 067 199 00 29, 066 573 12 42
Більше інформації на сайті чи у соцмережах:
Facebook або Instagram
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