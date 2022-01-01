Аби виїхати з України, чоловік «похоронив» матір своїх дітей





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Чоловік разом з двома дітьми прямував через пункт пропуску «Малий Березний». Під час перевірки документів він зазначив, що самостійно виховує двох синів у зв’язку зі смертю дружини. На контроль разом з іншими документами він подав свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року.



Перевіряючи документи, інспектор засумнівалася у дійсності свідоцтва про смерть. Бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому взірцеві. У ході поглибленої перевірки факт підробки документа був підтверджений.



Про виявлене правопорушення прикордонники проінформували співробітників Нацполіції. Чоловікові було відмовлено у перетині кордону. З пункту пропуску йому довелося вибути у супроводі слідчого Нацполіції.



У діях нашого співвітчизника вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили хитрощі 37-річного киянина, який через свій призовний вік спробував виїхати за межі України обманним шляхом.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Чоловік разом з двома дітьми прямував через пункт пропуску «Малий Березний». Під час перевірки документів він зазначив, що самостійно виховує двох синів у зв’язку зі смертю дружини. На контроль разом з іншими документами він подав свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року.Перевіряючи документи, інспектор засумнівалася у дійсності свідоцтва про смерть. Бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому взірцеві. У ході поглибленої перевірки факт підробки документа був підтверджений.Про виявлене правопорушення прикордонники проінформували співробітників Нацполіції. Чоловікові було відмовлено у перетині кордону. З пункту пропуску йому довелося вибути у супроводі слідчого Нацполіції.У діях нашого співвітчизника вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

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