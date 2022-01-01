Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими у війні з Росією

Володимир Зеленський підписав указ про хвилину мовчання для вшанування пам`яті всіх українців, які загинули у війні з Росією.



Про це він повідомив у черговому



"Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у війні з Росією. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави ми будемо згадувати усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв’язаний окупантом. Усіх, хто воював, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. ", – сказав Володимир Зеленський.



Також президент України нагадав, що у цій жорстокій війні загинуло 103 дитини. За це має бути міжнародний трибунал. І він буде.



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