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ЗНО хочуть скасувати: що робити випускникам та якою буде вступна кампанія. ВІДЕО

ЗНО хочуть скасувати: що робити випускникам та якою буде вступна кампанія. ВІДЕО
Весна – час, коли одинадцятикласникам завжди було непросто, адже для них це останні місяці підготовки до ЗНО. Уже наприкінці травня відбуваються перші іспити. Їх результати для більшості – доленосні, бо ж лише від них залежить, чи вдасться вступити до омріяного вишу. Через війну в Україні цьогоріч пробні тестування збираються скасувати. Яка альтернатива ЗНО та що з цього приводу думають освітяни?

Про це пише 12 канал.

Чого очікувати на Волині – наразі точно не знають, утім, фахівці вважають, що достатньо було б дещо скоригувати тестування.

«Відмовитися від державної підсумкової атестації у 2022 році – це вже така консолідована думка всіх освітян. Але зберегти ЗНО як форму вступу до закладів вищої освіти в дуже спрощеному варіанті… Скоротити кількість обов’язкових предметів – є така пропозиція – буквально до двох. І є пропозиція при складанні іноземної мови відмовитися від аудіювання», – пояснює ситуацію завідувачка відділу ЗНО ВІППО Алла Корнейко.

Якщо ЗНО таки скасують, то освітяни, запевняють, готові реагувати на всі виклики. Повернення вступних фахових іспитів в університетах не розглядають.

«Тому що ЗНО і запроваджувалося для подолання корупції, щоб максимально уникнути суб’єктивної складової при вступних випробуваннях», – каже Алла Корнейко.

Батьки випускників кажуть, що ЗНО дійсно проводити небезпечно. Втім, підсумкові тестування іншого формату обов’язково треба організувати, аби діти мали можливість вчитися і розвиватися далі.

У Волинському національному університеті кажуть, що ЗНО цьогоріч дійсно треба скасувати. Натомість повертати вступні фахові іспити не збираються. Бачать іншу альтернативу.

«Я вважаю, що в наш час треба робити вступ за тими середніми балами, які є в атестаті про закінчення загальної середньої освіти. Можливо, ще якісь чинники враховувати, але точно не проводити ніяких ЗНО чи вступних екзаменів. Так само ЄВІ у магістратуру», – стверджує ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось.

Буму під час вступної кампанії не очікують. Адже за час війни в Україні зруйнували вже майже 300 навчальних закладів. Окрім цього, чимало дітей виїхали за кордон, тож ймовірно чимало з них там і захочуть навчатися.

У Луцькому національному технічному університеті кажуть, що вступ на основі атестатів має місце бути, хоч не відомо, чи зможуть усі діти отримати документ. Тож вважають, що про випускників цьогоріч має подбати і держава.

«Найкраща пропозиція – дати державні місця університетам і брати всіх, хто має бажання, а далі були пропозиції у кінці першого семестру зробити іспити і вже за результатами першої сесії їх поранжувати: хто буде на державній, хто на платній формі навчання», – пропонує ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.

Та усі одностайні в тому, що затягувати зі вступною кампанією не варто. Будь-яким чином усе треба провести влітку, аби не наробити клопоту в освітній системі в цілому.

«У нас є достатньо університетів, ми маємо величезний ліцензійний обсяг, і дуже би хотілося, аби в спокійніших регіонах приїхали діти і наші українці вчились в Україні, бо це наше майбутнє… Додатково ми маємо можливість ще корпуси університетів перетворити в гуртожиток, дуже швидко, якщо буде більше зі східних, центральних регіонів до нас йти на навчання, все переобладнаємо, буде де подітися однозначно», – каже Ірина Вахович.

Тим часом Міносвіти вже подало законопроєкт, у якому йдеться про скасування ДПА, ЗНО та ЄВІ. У Верховній Раді це рішення ухвалять найближчим часом. Детальний алгоритм, як випускники завершуватимуть навчання цьогоріч розробляється.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, ЗНО
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