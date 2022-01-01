ЗНО хочуть скасувати: що робити випускникам та якою буде вступна кампанія. ВІДЕО





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Чого очікувати на Волині – наразі точно не знають, утім, фахівці вважають, що достатньо було б дещо скоригувати тестування.



«Відмовитися від державної підсумкової атестації у 2022 році – це вже така консолідована думка всіх освітян. Але зберегти ЗНО як форму вступу до закладів вищої освіти в дуже спрощеному варіанті… Скоротити кількість обов’язкових предметів – є така пропозиція – буквально до двох. І є пропозиція при складанні іноземної мови відмовитися від аудіювання», – пояснює ситуацію завідувачка відділу ЗНО ВІППО Алла Корнейко.



Якщо ЗНО таки скасують, то освітяни, запевняють, готові реагувати на всі виклики. Повернення вступних фахових іспитів в університетах не розглядають.



«Тому що ЗНО і запроваджувалося для подолання корупції, щоб максимально уникнути суб’єктивної складової при вступних випробуваннях», – каже Алла Корнейко.



Батьки випускників кажуть, що ЗНО дійсно проводити небезпечно. Втім, підсумкові тестування іншого формату обов’язково треба організувати, аби діти мали можливість вчитися і розвиватися далі.



У Волинському національному університеті кажуть, що ЗНО цьогоріч дійсно треба скасувати. Натомість повертати вступні фахові іспити не збираються. Бачать іншу альтернативу.



«Я вважаю, що в наш час треба робити вступ за тими середніми балами, які є в атестаті про закінчення загальної середньої освіти. Можливо, ще якісь чинники враховувати, але точно не проводити ніяких ЗНО чи вступних екзаменів. Так само ЄВІ у магістратуру», – стверджує ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось.



Буму під час вступної кампанії не очікують. Адже за час війни в Україні зруйнували вже майже 300 навчальних закладів. Окрім цього, чимало дітей виїхали за кордон, тож ймовірно чимало з них там і захочуть навчатися.



У Луцькому національному технічному університеті кажуть, що вступ на основі атестатів має місце бути, хоч не відомо, чи зможуть усі діти отримати документ. Тож вважають, що про випускників цьогоріч має подбати і держава.



«Найкраща пропозиція – дати державні місця університетам і брати всіх, хто має бажання, а далі були пропозиції у кінці першого семестру зробити іспити і вже за результатами першої сесії їх поранжувати: хто буде на державній, хто на платній формі навчання», – пропонує ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.



Та усі одностайні в тому, що затягувати зі вступною кампанією не варто. Будь-яким чином усе треба провести влітку, аби не наробити клопоту в освітній системі в цілому.



«У нас є достатньо університетів, ми маємо величезний ліцензійний обсяг, і дуже би хотілося, аби в спокійніших регіонах приїхали діти і наші українці вчились в Україні, бо це наше майбутнє… Додатково ми маємо можливість ще корпуси університетів перетворити в гуртожиток, дуже швидко, якщо буде більше зі східних, центральних регіонів до нас йти на навчання, все переобладнаємо, буде де подітися однозначно», – каже Ірина Вахович.



Тим часом Міносвіти вже подало законопроєкт, у якому йдеться про скасування ДПА, ЗНО та ЄВІ. У Верховній Раді це рішення ухвалять найближчим часом. Детальний алгоритм, як випускники завершуватимуть навчання цьогоріч розробляється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Весна – час, коли одинадцятикласникам завжди було непросто, адже для них це останні місяці підготовки до ЗНО. Уже наприкінці травня відбуваються перші іспити. Їх результати для більшості – доленосні, бо ж лише від них залежить, чи вдасться вступити до омріяного вишу. Через війну в Україні цьогоріч пробні тестування збираються скасувати. Яка альтернатива ЗНО та що з цього приводу думають освітяни?Про це пише 12 канал Чого очікувати на Волині – наразі точно не знають, утім, фахівці вважають, що достатньо було б дещо скоригувати тестування.«Відмовитися від державної підсумкової атестації у 2022 році – це вже така консолідована думка всіх освітян. Але зберегти ЗНО як форму вступу до закладів вищої освіти в дуже спрощеному варіанті… Скоротити кількість обов’язкових предметів – є така пропозиція – буквально до двох. І є пропозиція при складанні іноземної мови відмовитися від аудіювання», – пояснює ситуацію завідувачка відділу ЗНО ВІППОЯкщо ЗНО таки скасують, то освітяни, запевняють, готові реагувати на всі виклики. Повернення вступних фахових іспитів в університетах не розглядають.«Тому що ЗНО і запроваджувалося для подолання корупції, щоб максимально уникнути суб’єктивної складової при вступних випробуваннях», – каже Алла Корнейко.Батьки випускників кажуть, що ЗНО дійсно проводити небезпечно. Втім, підсумкові тестування іншого формату обов’язково треба організувати, аби діти мали можливість вчитися і розвиватися далі.У Волинському національному університеті кажуть, що ЗНО цьогоріч дійсно треба скасувати. Натомість повертати вступні фахові іспити не збираються. Бачать іншу альтернативу.«Я вважаю, що в наш час треба робити вступ за тими середніми балами, які є в атестаті про закінчення загальної середньої освіти. Можливо, ще якісь чинники враховувати, але точно не проводити ніяких ЗНО чи вступних екзаменів. Так само ЄВІ у магістратуру», – стверджує ректор ВНУ імені Лесі УкраїнкиБуму під час вступної кампанії не очікують. Адже за час війни в Україні зруйнували вже майже 300 навчальних закладів. Окрім цього, чимало дітей виїхали за кордон, тож ймовірно чимало з них там і захочуть навчатися.У Луцькому національному технічному університеті кажуть, що вступ на основі атестатів має місце бути, хоч не відомо, чи зможуть усі діти отримати документ. Тож вважають, що про випускників цьогоріч має подбати і держава.«Найкраща пропозиція – дати державні місця університетам і брати всіх, хто має бажання, а далі були пропозиції у кінці першого семестру зробити іспити і вже за результатами першої сесії їх поранжувати: хто буде на державній, хто на платній формі навчання», – пропонує ректорка ЛНТУТа усі одностайні в тому, що затягувати зі вступною кампанією не варто. Будь-яким чином усе треба провести влітку, аби не наробити клопоту в освітній системі в цілому.«У нас є достатньо університетів, ми маємо величезний ліцензійний обсяг, і дуже би хотілося, аби в спокійніших регіонах приїхали діти і наші українці вчились в Україні, бо це наше майбутнє… Додатково ми маємо можливість ще корпуси університетів перетворити в гуртожиток, дуже швидко, якщо буде більше зі східних, центральних регіонів до нас йти на навчання, все переобладнаємо, буде де подітися однозначно», – каже Ірина Вахович.Тим часом Міносвіти вже подало законопроєкт, у якому йдеться про скасування ДПА, ЗНО та ЄВІ. У Верховній Раді це рішення ухвалять найближчим часом. Детальний алгоритм, як випускники завершуватимуть навчання цьогоріч розробляється.

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