Росіяни перетворили Чорнобильську АЕС на військову базу, – Енергоатом





Про це повідомляє



21-шу добу персонал Чорнобильської АЕС без зміни працює на майданчику станції, забезпечуючи ядерну та радіаційну безпеку всіх елементів та систем станції.



"103 фахівці дбають про безпеку не лише станції, а й цілого світу, як ніхто розуміючи наслідки можливої ядерної катастрофи. Рашисти виказали повне нехтування безпекою, фактично перетворивши ядерний об’єкт на воєнну базу", - повідомляють в Енергоатомі.



Також зазначають, що станом на сьогодні радіаційний фон на ЧАЕС та навколо неї не змінився і перебуває у межах допустимих норм.



Російські окупанти поки не втручаються у виробничий процес. Комунікація між ними та персоналом станції практично відсутня. Від самого початку захоплення працівники відверто виказали своє негативне ставлення до них.



Персонал ЧАЕС харчується власними продуктами із попередніх запасів. Їжу та продукти від окупантів персонал не приймає.



На пропозицію змінитися або звільнити станцію українські атомники відповіли відмовою – розуміючи, що так вони піддадуть ризику своїх колег, які у такому випадку мають стати добровільними заручниками окупантів. Також, якщо персонал покине станцію, російські загарбники можуть замість них завезти новий персонал із Росатому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Персонал Чорнобильської атомної електростанції у нелюдських умовах дбає про безпеку станції та цілого світу. Окупанти перетворили ядерний об’єкт на військову базу.Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом " на своєму телеграм-каналі.21-шу добу персонал Чорнобильської АЕС без зміни працює на майданчику станції, забезпечуючи ядерну та радіаційну безпеку всіх елементів та систем станції."103 фахівці дбають про безпеку не лише станції, а й цілого світу, як ніхто розуміючи наслідки можливої ядерної катастрофи. Рашисти виказали повне нехтування безпекою, фактично перетворивши ядерний об’єкт на воєнну базу", - повідомляють в Енергоатомі.Також зазначають, що станом на сьогодні радіаційний фон на ЧАЕС та навколо неї не змінився і перебуває у межах допустимих норм.Російські окупанти поки не втручаються у виробничий процес. Комунікація між ними та персоналом станції практично відсутня. Від самого початку захоплення працівники відверто виказали своє негативне ставлення до них.Персонал ЧАЕС харчується власними продуктами із попередніх запасів. Їжу та продукти від окупантів персонал не приймає.На пропозицію змінитися або звільнити станцію українські атомники відповіли відмовою – розуміючи, що так вони піддадуть ризику своїх колег, які у такому випадку мають стати добровільними заручниками окупантів. Також, якщо персонал покине станцію, російські загарбники можуть замість них завезти новий персонал із Росатому.

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