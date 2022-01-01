ЗСУ збили над над Чорним морем два російські винищувачі





Про це повідомляє



"Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" збив о 5 ранку 16 березня на півдні країни два російські винищувачі Су-30см, які мали намір атакувати селище в Одеській області.Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ "Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море", - йдеться у повідомленні.

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