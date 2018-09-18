На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6.00 години на трасі «Кропивницький — Знам‘янка» поблизу с. Лозова Волочиської тергромади.Про це інформують у пресслужбі поліції Хмельницької області.Відбулось зіткнення автобуса «Setar» під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з м. Дніпро в напрямку м. Тернопіль.У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в м. Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються.Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.