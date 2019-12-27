Як працює безкоштовний прихисток у луцькому нічному клубі «Версаль». ФОТО

У приміщенні популярного луцького нічного клубу «Версаль» (за адресою проспект М. Грушевського 2) створили тимчасовий прихисток для переселенців, який працює безкоштовно.Про це інформують на сторінці Єдиного комунікаційного центру Волині.«Ми обладнали 25 спальних місць. Це саме той максимум, який забезпечує комфортне співіснування переселенців. Кожен з них може у вільному доступі користуватися чайником, холодильником, мікрохвильовкою та іншими побутовими приладами або ж просто залишити свої речі на території клубу», - зазначає координатор цієї ініціативиВона вказує, що за потреби переселенцям надається комплексне харчування, що забезпечується кухнею їхнього готелю, який нині також працює у форматі прихистку, проте уже платного. При цьому, координатор також наголосила, що ще з перших днів війни всі номери готелю «повністю зайняті та перебувають в режимі цілодобового бронювання».У прихистку кажуть, що стабільно у приміщенні нічного клубу живе близько 15 людей, тоді як за увесь період військових дій в Україні ця «тимчасова домівка» прихистила понад 50 переселенців, більшість з яких прибули з найгарячіших точок таких як Миколаїв, Суми та Харків.«Зазвичай зупиняються на так званій «транзитній основі». Я думаю це через те, що на території клубу немає повноцінної ванної кімнати, що унеможливлює постійне місцепроживання тут, особливо з дітьми. Переселенці зупиняються у нас на кілька днів (не більше ніж на 3-4 доби), напевне, щоб обдумати куди рухатися далі», - говорить Вероніка.Разом з тим, у «клубному» прихистку зазначають, що до них постійно надходять пропозиції допомоги від різноманітних волонтерів, проте поки «Версаль» самотужки забезпечує потреби переселенців, яких вони тимчасово утримують.«Наразі у нас живе не так багато людей, тому ми намагаємося організовувати усе самостійно для того, щоб волонтери змогли допомагати тим, хто цього більше потребує», - каже дівчина.