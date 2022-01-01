У Луцьку збільшили кількість автобусів і тролейбусів





Про це



У місті наразі курсують 58 автобусів та 28 тролейбусів.



На автобусних маршрутах № 1, 2, 22, 26, 28, 30, 31 працює від чотирьох до шести автобусів, № 11, 19 - по сім автобусів. На всіх інших міських маршрутах від двох до трьох автобусів.



На приміських автобусних маршрутах перевезення здійснюють вісім автобусів.



На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 15, 15а працює по п'ять тролейбусів на кожному. На всіх інших – від одного до трьох тролейбусів



В міській раді нагадали, що громадський транспорт продовжує курсувати в режимі вихідного дня. Проїзд у тролейбусах та автобусах платний. Стежити за рухом громадського транспорту можна за допомогою мобільних додатків “Сіті Кард”, “Сіті Бус Луцьк” та “Easy Way”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 березня в обласному центрі пасажирські перевезення здійснюють 86 одиниць громадського транспорту.Про це інформує Луцька міська рада.У місті наразі курсують 58 автобусів та 28 тролейбусів.На автобусних маршрутах № 1, 2, 22, 26, 28, 30, 31 працює від чотирьох до шести автобусів, № 11, 19 - по сім автобусів. На всіх інших міських маршрутах від двох до трьох автобусів.На приміських автобусних маршрутах перевезення здійснюють вісім автобусів.На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 15, 15а працює по п'ять тролейбусів на кожному. На всіх інших – від одного до трьох тролейбусівВ міській раді нагадали, що громадський транспорт продовжує курсувати в режимі вихідного дня. Проїзд у тролейбусах та автобусах платний. Стежити за рухом громадського транспорту можна за допомогою мобільних додатків “Сіті Кард”, “Сіті Бус Луцьк” та “Easy Way”.

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