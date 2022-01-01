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У Луцьку збільшили кількість автобусів і тролейбусів

У Луцьку збільшили кількість автобусів і тролейбусів
16 березня в обласному центрі пасажирські перевезення здійснюють 86 одиниць громадського транспорту.

Про це інформує Луцька міська рада.

У місті наразі курсують 58 автобусів та 28 тролейбусів.

На автобусних маршрутах № 1, 2, 22, 26, 28, 30, 31 працює від чотирьох до шести автобусів, № 11, 19 - по сім автобусів. На всіх інших міських маршрутах від двох до трьох автобусів.

На приміських автобусних маршрутах перевезення здійснюють вісім автобусів.

На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 15, 15а працює по п'ять тролейбусів на кожному. На всіх інших – від одного до трьох тролейбусів

В міській раді нагадали, що громадський транспорт продовжує курсувати в режимі вихідного дня. Проїзд у тролейбусах та автобусах платний. Стежити за рухом громадського транспорту можна за допомогою мобільних додатків “Сіті Кард”, “Сіті Бус Луцьк” та “Easy Way”.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, автобуси
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